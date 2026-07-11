Bluesrock-Ikone Beth Hart: Volle Parkbühne erlebt Wahnsinns-Show!

Leipzig - Auf dieses Konzert mussten die Leipziger lange warten. Die Bluesrock-Ikone Beth Hart (54) gab sich auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park die Ehre. TAG24 war dabei.

Bluesrock-Ikone Beth Hart (54) performte eine breite Auswahl ihrer Hits. © Christian Grube

Das Ensemble nahe der Rennbahn Scheibenholz ist mit rund 2300 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt, als Beth Hart gemeinsam mit ihren drei Bandmitgliedern die Bühne betritt. Sofort fühlt es sich an, als würde sich die Parkbühne in einen Bluesclub irgendwo in den Südstaaten verwandeln.

Mit "If I Tell You I Love You" beginnt das Konzert äußerst bluesig – und sofort wird klar: Beth Hart singt ihre Musik nicht einfach, sie fühlt und lebt sie. Jeder Akkordwechsel, jedes Solo lässt sich an ihrer Körpersprache ablesen.

Gleichzeitig ist ihre Band weit mehr als bloße Begleitung – sie ist eine musikalische Familie. Während eines Gitarrensolos setzt sich Hart vor ihren Gitarristen auf den Bühnenboden und lässt die Musik auf sich wirken. Es ist dieser berühmte Mojo-Faktor.

Kein Konzert von Beth Hart gleicht dem anderen. Zwar gibt es eine gedruckte Setlist, doch von dieser wird immer wieder abgewichen. Das dürfte einen einfachen Grund haben: Hart spielt ihre Konzerte nach Gefühlslage. Vor fast 20 Jahren wurde bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert. Nach eigener Aussage half ihr die Musik dabei, ihre Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten.

Das spürt man auch bei Songs wie "Learning to Live". In Leipzig spielte sie das Stück erstmals seit mehr als sechs Jahren wieder live. Die Nummer, die stellenweise stark an Alanis Morissette erinnert, verhalf Beth Hart einst zum Durchbruch in Europa.