Nicht nur Apache 207 besucht die Messestadt! Das ist diese Woche in Leipzig los

Zwar startet die Woche ruhig. Ab Mittwoch geht es dann jedoch richtig ab in Leipzig und das mit DEM Überflieger der aktuellen deutschen Musiklandschaft.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Nachdem die vergangene Woche mit Theater, Musik und Prominenz so ziemlich alles bot, was man sich in Leipzigs Veranstaltungskalender vorstellen kann, starten wir diesmal etwas ruhiger. Ab Mittwoch geht es dann aber wieder richtig ab - und das mit DEM Überflieger der aktuellen deutschen Musiklandschaft.

Apache 207 in der Quarterback Immobilien Arena (Mittwoch)

Die Rede ist von keinem Geringeren als Apache 207 (26)! Kein anderer deutscher Künstler ist aktuell so präsent wie der gebürtige Mannheimer. Seine Songs ergattern regelmäßig Top-Platzierungen in den Charts. 2023 verhalf er damit sogar Kultsänger Udo Lindenberg (77) zu seinem ersten Nummer-1-Hit. Nach der erfolgreichen Open-Air-Tour im vergangenen Jahr bringt Apache 207 seine Tankstelle nun in die Konzerthallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Klar, dass da ein Abstecher nach Leipzig nicht fehlen darf. Am Mittwoch gastiert der Hit-Garant in der Quarterback Immobilien Arena. Und jetzt die schlechte Nachricht: Das Konzert ist bereits ausverkauft. An dieser Stelle deshalb ein Hinweis: Solltet Ihr noch Tickets ergattern wollen, beachtet bitte, dass diese (laut Eventim) personalisiert sind. Das Ticket eines Anderen allein genügt also nicht. Ihr benötigt auch eine Vollmacht oder solltet im besten Fall mit dem eigentlichen Käufer am Einlass erscheinen. Seid vorsichtig bei zwielichtigen Angeboten im Internet. All denjenigen, die bereits ein Ticket ergattern konnten, wünschen wir an dieser Stelle viel Spaß beim Konzert! Der Einlass startet laut Angaben der Arena um 18 Uhr. Apache steht ab 20.30 Uhr auf der Bühne!

Die Tankstelle bringt er wortwörtlich mit auf die Bühne, wie hier bei einem Auftritt in Berlin zu sehen ist. Apache 207 (26) ist am Mittwoch zu Gast in Leipzig! © Hannes P. Albert/dpa

"Our Passion - Your Passion"-Festival im Felsenkeller (Mittwoch)

Ihr wollt es am Mittwoch auch ohne Apache 207 krachen lassen? Ihr seid Fußballfans und habt keine Scheu vor Genreüberschreitungen? Dann haben wir mit dem "Our Passion - Your Passion"-Festival genau das Richtige für Euch. Acht Bands und Acts vertreten ihren jeweiligen Lieblingsverein. Mit dabei sind unter anderem sowohl "Perkele" und "Tankard", die für Göteborg und Eintracht Frankfurt antreten, als auch "Wayward" und DJ ECKE, die für Chemie Leipzig und den VFB Leisnig ins Rennen ziehen. Das Ziel: Spaß haben. Der gemeinsame Nenner: Fußball. Los geht's um 18 Uhr. Der Einlass startet um 17 Uhr. Tickets gibt es bei Eventim.de (Preis: 43,22 Euro) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Partyspaß wird am Mittwoch auch im Felsenkeller mit dem Fußball-Fanfestival "Our Passion - Your Passion" geboten. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Fiddler's Green" im Anker (Freitag)

Mächtig was auf die Ohren gibt es dann auch am Freitag im Anker, wenn "Fiddler's Green" mit ihrem Folk-Punk zum Tanz laden. Im Gepäck hat das Sextett die neue Platte "The Green Machine", auf der es wieder seine ganz eigene, treibende Art des Genres präsentiert. Das Konzert startet um 20 Uhr. Tickets gibt es auf Eventim.de (Preis: 45,55 Euro) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

"Fiddler's Green" sind am Freitag zu Gast im Leipziger Anker. © Jasmin Seidel/Promo