Dem Winter-Wetter zum Trotz: Das solltet Ihr am Wochenende in Leipzig nicht verpassen

TAG24 hat die besten Veranstaltungen in Leipzig an diesem Januar-Wochenende rausgesucht.

Von Tamina Porada

Leipzig - Auch wenn die Temperaturen in Leipzig weiter frostig bleiben, heißt das nicht, dass Winterruhe herrscht. Was Ihr am Wochenende unternehmen könnt und welche Veranstaltungs-Highlights Ihr nicht verpassen solltet, verraten wir Euch in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Winterrundgang der Spinnereigalerien

Leipziger Baumwollspinnerei - Im Westen der Stadt könnt Ihr Euch am Samstag einen Überblick über das künstlerische Schaffen in Leipzig verschaffen. Die Baumwollspinnerei öffnet ihre Ateliers, Galerien und Werkstätten für interessierte Besucher. Künstler zeigen unter anderem alles von Malerei, bis hin zu Druckkunst, Fotografie und Keramik. Der Rundgang ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es wird empfohlen, mit dem ÖPNV anzureisen.

Die Baumwollspinnerei ist die Heimat von zahlreichen Ateliers, Werkstätten und Galerien. (Archivbild) © Baumwollspinnerei Leipzig

Gemütliche und coole Märkte

1. Plagwitzer Naschmarkt - Diesen Januar gibt es im Biergarten des Felsenkellers eine Premiere. Zum ersten Mal findet der 1. Plagwitzer Naschmarkt statt. Der Veranstalter wirbt mit Winzer-Glühwein, internationalem Streetfood aus Tunesien und Japan, Wagyu-Salami, Winter-Cocktails, DDR-Streetfood und Schmalzgebäck. Los gehts am Wochenende ab 12 Uhr. Der Eintritt zum Gelände ist kostenfrei.

Der Plagwitzer Naschmarkt findet im Biergarten des Felsenkellers statt. (Archivbild) © Emily Mittmann

Nachtflohmarkt Leipzig - Wer samstags lieber ausschläft und erst spät das Haus verlässt, sollte sich den Nachtflohmarkt auf dem agra-Gelände merken. Am Samstag bieten mehr als 200 Händler ihre Fundstücke an und von Haushaltswaren bis hin zu echten Sammlerstücken findet man dort alles. Erstmalig findet der Flohmarkt in zwei Hallen statt und somit gibt es noch mehr Angebote und Möglichkeiten zum Stöbern und Handeln. Der Markt öffnet von 15 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro, Kinder unter 14 Jahre kommen kostenlos rein.

Neuware sucht man auf dem Nachtflohmarkt eher selten, dafür bieten Händler eine breite Palette an antiken Produkten an. (Archivbild) © Emily Mittmann

Wintermarkt im Westwerk - In der Passage auf der Rückseite des Leipziger Westwerks findet am Samstag ein gemütlicher Wintermarkt statt. Einige Läden haben sich zusammengeschlossen und laden ein zum Stöbern und Beisammensein. Freut Euch auf Secondhand-Kleidung, Handgemachtes, Musik, Glühwein oder lasst Euch direkt ein neues Tattoo stehen. Geöffnet ist von 11 bis 20 Uhr.

Magisches Tropenleuchten

Zoo Leipzig - Seit Donnerstag veranstaltet der Zoo Leipzig wieder eines seiner Jahreshighlights: das magische Tropenleuchten. Im Gondwanaland werden besondere Lichtinstallationen aufgebaut, die unter anderem einen Tag in den Tropen zeigen. Neu in diesem Jahr sind zwei Showbühnen, wo Feuer- und Lichtshows oder ein Schwarzlichttheater für Staunen sorgen. Das Magische Tropenleuchten findet bis 8. Februar immer donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr statt. Tickets gibt es online oder an der Tageskasse. Erwachsene zahlen sonntags 18 Euro, samstags 20 Euro und Kinder zwischen 6 und 16 Jahren zahlen sonntags 14 Euro und samstags 16 Euro.

Das Magische Tropenleuchten verwandelt das Gondwanaland in eine besondere Lichtershow. © Zoo Leipzig

Partys in Leipzig

Holiday am Kreuz - Wer sich von den frostigen Temperaturen ins Warme träumen möchte, kann am Samstag einen Mini-Urlaub im Connewitzer WERK 2 machen. Auf Sonnenstühlen könnt Ihr unter Palmen Getränke schlürfen und Euch bei Disco-Pop-Songs warm tanzen. Der Partyflieger hebt um 22 Uhr in Halle D ab. Tickets gibt es im Online-Vorverkauf für acht Euro oder für zehn Euro an der Abendkasse.

Mama geht tanzen - Für alle Muttis, die nach den Feiertagen und Ferien etwas Me-Time brauchen, öffnet sich am Samstag der Dancefloor im Club Velvet. Bei Klassikern, Pop-Musik aus den 80ern, 90ern und 2000ern und Hip-Hop könnt Ihr Euch den Stress wegtanzen. Männer dürfen natürlich auch kommen, werden allerdings allein oder in reinen Männergruppen nicht hereingelassen. Start ist um 20 Uhr und Ende um 23 Uhr. Karten gibt es online ab zwölf Euro.

Bei "Mama geht tanzen" könnt Ihr am Samstagabend zu den besten Party-Songs abfeiern. (Symbolbild) © 123RF/deagreez

Karaoke Party - Im Absturz auf dem Feinkost-Gelände könnt Ihr am Samstagabend mit Herz und Seele singen und Klassiker, ganz große Balladen oder Eure Guilty Pleasures auspacken. Ab 22.30 Uhr startet die Karaoke-Party. Der Eintritt kostet zwölf Euro inklusive eines Welcome-Shots.