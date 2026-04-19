Detailarbeit im Rampenlicht: Das waren die Highlights des Caggtus Cosplay Contests
Leipzig - Auf der Caggtus in Leipzig wurde es am Samstagabend wieder kreativ: Beim Cosplay Contest präsentierten zahlreiche Teilnehmer ihre aufwendig gestalteten Kostüme vor großem Publikum und stellten ihr handwerkliches Können unter Beweis.
Um teilnehmen zu können, mussten sich Interessierte bereits im Vorfeld bewerben. Aus zahlreichen Einsendungen wählte eine fachkundige Jury die überzeugendsten Cosplays aus. Diese präsentierten ihre Werke schließlich live vor Publikum – begleitet von Musik und kurzen Inszenierungen.
Zur Jury gehörten in diesem Jahr die Cosplayer Asayu Cos, Tingilya und Cheesu, allesamt bekannte Namen innerhalb der Szene. Mit ihrem geschulten Blick für Details und jahrelanger Erfahrung bewerteten sie die eingereichten Arbeiten nach klaren handwerklichen Kriterien.
Besonders bemerkenswert: Cheesu stand im vergangenen Jahr noch selbst auf der Bühne und konnte den Wettbewerb für sich entscheiden. Nun kehrte sie als Jurymitglied zurück und brachte ihre Perspektive als ehemalige Gewinnerin in die Bewertung ein.
Gemeinsam entschied die Jury schließlich über die Platzierungen – keine leichte Aufgabe angesichts der hohen Qualität der Beiträge.
Für die besten Cosplays gab es neben mehr Applaus auch ordentliche Preise
Nach der Vorstellung der Jury begann der Wetbewerb und damit auch die Herausforderung für die Teilnehmenden. Schon beim Blick neben die Bühne wurde deutlich: In diesem Jahr war die Zahl der Teilnehmenden besonders hoch.
Die Cosplayer zeigten eindrucksvoll, wie viel Arbeit und Kreativität in ihren Projekten steckten. Besonders die Vielfalt der Materialien und Techniken machte deutlich, wie breit das Spektrum der Szene inzwischen ist.
Bewertet wurde nach festen Kriterien: Verarbeitung, Komplexität, Materialwahl, Make-up und Gesamteindruck flossen in die Entscheidung ein.
Neben der Anerkennung auf der Bühne warteten auch in diesem Jahr wieder attraktive Preise auf die Gewinner. Neben Preisgeldern von bis zu 500 Euro gab es unter anderem professionelle Tools für zukünftige Cosplay-Projekte.
Ergänzt wurde das Ganze durch exklusive Sammlerfiguren, die den Erfolg zusätzlich würdigten.
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3. Platz: Lazer Liz als Junker Queen
Mit einer kraftvollen Darstellung der Junker Queen aus Overwatch sicherte sich Lazer Liz den dritten Platz. Auf der Bühne überzeugte sie mit einer starken, selbstbewussten Performance, die perfekt zum Charakter passte.
Besonders das detailreiche Kostüm mit markanter Rüstung und authentischem Styling fiel ins Auge. In Kombination mit ihrer Präsenz entstand ein Auftritt, der dem Publikum im Gedächtnis blieb.
Für die Cosplayerin ist es nicht der erste Erfolg auf der Caggtus: Bereits im vergangenen Jahr erreichte sie den zweiten Platz und knüpfte damit auch 2026 an ihre starke Leistung an.
2. Platz: Miss Trisch als Esther Blanchett
Mit einer detailreichen Umsetzung von Esther Blanchett aus der Anime- und Manga-Serie Trinity Blood sicherte sich Miss Trisch den zweiten Platz. Das Cosplay überzeugte vor allem durch seine saubere Verarbeitung und die stimmige Gesamtwirkung.
Besonders die charakteristische Gestaltung der Kleidung und die präzisen Details unterstrichen den Wiedererkennungswert der Figur.
Der Auftritt wirkte ruhig, aber präsent und passte damit gut zum Fokus des Wettbewerbs auf handwerkliche Qualität.
1. Platz: Hummel Cosplay als Ciri
Den ersten Platz sicherte sich Hummel Cosplay mit einer beeindruckenden Darstellung von Ciri aus The Witcher 4. Das aufwendig gearbeitete Kostüm überzeugte durch präzise Verarbeitung, zahlreiche Details und eine stimmige Gesamtwirkung.
Besonders auffällig war der gekonnte Einsatz verschiedener Materialien, die sauber miteinander kombiniert wurden und dem Cosplay eine hohe Authentizität verliehen.
In Verbindung mit einem passenden Auftreten auf der Bühne entstand so ein Auftritt, der Hummel Cosplay verdient den Sieg einbrachte.
Der Cosplay Contest zeigte auch 2026, wie viel Leidenschaft und handwerkliches Können in der Szene steckt. Für das Publikum bot sich ein abwechslungsreicher Abend und für die Teilnehmenden eine Bühne, um ihre monatelange Arbeit zu präsentieren.
Titelfoto: Calvin Schröder