19.04.2026 15:27 Detailarbeit im Rampenlicht: Das waren die Highlights des Caggtus Cosplay Contests

Aufwendig gestaltete Kostüme und viele Teilnehmer: Beim Cosplay Contest der Caggtus 2026 standen handwerkliches Können und kreative Ideen im Mittelpunkt.

Von Calvin Schröder

Leipzig - Auf der Caggtus in Leipzig wurde es am Samstagabend wieder kreativ: Beim Cosplay Contest präsentierten zahlreiche Teilnehmer ihre aufwendig gestalteten Kostüme vor großem Publikum und stellten ihr handwerkliches Können unter Beweis.

In der Mitte zu sehen: Tingilya, Asayu Cos und Cheesu, die Jury des Cosplay Contests 2026. © Calvin Schröder Um teilnehmen zu können, mussten sich Interessierte bereits im Vorfeld bewerben. Aus zahlreichen Einsendungen wählte eine fachkundige Jury die überzeugendsten Cosplays aus. Diese präsentierten ihre Werke schließlich live vor Publikum – begleitet von Musik und kurzen Inszenierungen. Zur Jury gehörten in diesem Jahr die Cosplayer Asayu Cos, Tingilya und Cheesu, allesamt bekannte Namen innerhalb der Szene. Mit ihrem geschulten Blick für Details und jahrelanger Erfahrung bewerteten sie die eingereichten Arbeiten nach klaren handwerklichen Kriterien. Besonders bemerkenswert: Cheesu stand im vergangenen Jahr noch selbst auf der Bühne und konnte den Wettbewerb für sich entscheiden. Nun kehrte sie als Jurymitglied zurück und brachte ihre Perspektive als ehemalige Gewinnerin in die Bewertung ein. Leipzig Lokal Ist das Leipzigs schönstes Café? Innenleben der Blüthner-Villa am Stadthafen erstrahlt in neuem Glanz Gemeinsam entschied die Jury schließlich über die Platzierungen – keine leichte Aufgabe angesichts der hohen Qualität der Beiträge.

Für die besten Cosplays gab es neben mehr Applaus auch ordentliche Preise

Auf der Bühne präsentierten zahlreiche Teilnehmer ihre aufwendig gestalteten Kostüme, die hohe Qualität machte die Entscheidung für die Jury besonders schwierig. © Calvin Schröder Nach der Vorstellung der Jury begann der Wetbewerb und damit auch die Herausforderung für die Teilnehmenden. Schon beim Blick neben die Bühne wurde deutlich: In diesem Jahr war die Zahl der Teilnehmenden besonders hoch. Die Cosplayer zeigten eindrucksvoll, wie viel Arbeit und Kreativität in ihren Projekten steckten. Besonders die Vielfalt der Materialien und Techniken machte deutlich, wie breit das Spektrum der Szene inzwischen ist. Bewertet wurde nach festen Kriterien: Verarbeitung, Komplexität, Materialwahl, Make-up und Gesamteindruck flossen in die Entscheidung ein. Leipzig Unfall Vollsperrung nach schwerem Crash im Leipziger Norden: Radfahrer stirbt an Unfallstelle Neben der Anerkennung auf der Bühne warteten auch in diesem Jahr wieder attraktive Preise auf die Gewinner. Neben Preisgeldern von bis zu 500 Euro gab es unter anderem professionelle Tools für zukünftige Cosplay-Projekte. Ergänzt wurde das Ganze durch exklusive Sammlerfiguren, die den Erfolg zusätzlich würdigten.

Deine täglichen News aus Leipzig Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

3. Platz: Lazer Liz als Junker Queen

Lazer Liz überzeugte als Junker Queen aus Overwatch mit starker Bühnenpräsenz und detailreichem Kostüm. Sie sicherte sich Platz drei. © Calvin Schröder

Mit einer kraftvollen Darstellung der Junker Queen aus Overwatch sicherte sich Lazer Liz den dritten Platz. Auf der Bühne überzeugte sie mit einer starken, selbstbewussten Performance, die perfekt zum Charakter passte. Besonders das detailreiche Kostüm mit markanter Rüstung und authentischem Styling fiel ins Auge. In Kombination mit ihrer Präsenz entstand ein Auftritt, der dem Publikum im Gedächtnis blieb. Für die Cosplayerin ist es nicht der erste Erfolg auf der Caggtus: Bereits im vergangenen Jahr erreichte sie den zweiten Platz und knüpfte damit auch 2026 an ihre starke Leistung an.

2. Platz: Miss Trisch als Esther Blanchett

Mit einer beeindruckenden Darstellung von Esther Blanchett aus Trinity Blood erreichte Miss Trisch den zweiten Platz. © Calvin Schröder

Mit einer detailreichen Umsetzung von Esther Blanchett aus der Anime- und Manga-Serie Trinity Blood sicherte sich Miss Trisch den zweiten Platz. Das Cosplay überzeugte vor allem durch seine saubere Verarbeitung und die stimmige Gesamtwirkung. Besonders die charakteristische Gestaltung der Kleidung und die präzisen Details unterstrichen den Wiedererkennungswert der Figur. Der Auftritt wirkte ruhig, aber präsent und passte damit gut zum Fokus des Wettbewerbs auf handwerkliche Qualität.

1. Platz: Hummel Cosplay als Ciri

Mit einer authentischen Umsetzung von Ciri aus The Witcher 4 sicherte sich Hummel Cosplay den ersten Platz. © Calvin Schröder

Der entscheidende Moment: Hummel Cosplay wurde auf der Bühne als Siegerin des Cosplay Contests der Caggtus 2026 ausgerufen. © Calvin Schröder

Den ersten Platz sicherte sich Hummel Cosplay mit einer beeindruckenden Darstellung von Ciri aus The Witcher 4. Das aufwendig gearbeitete Kostüm überzeugte durch präzise Verarbeitung, zahlreiche Details und eine stimmige Gesamtwirkung. Besonders auffällig war der gekonnte Einsatz verschiedener Materialien, die sauber miteinander kombiniert wurden und dem Cosplay eine hohe Authentizität verliehen. In Verbindung mit einem passenden Auftreten auf der Bühne entstand so ein Auftritt, der Hummel Cosplay verdient den Sieg einbrachte.

Die Gewinner des Cosplay Contests 2026 auf einen Blick: Neben den drei Hauptplätzen wurden auch in diesem Jahr wieder drei Judges Choice Awards vergeben. © Calvin Schröder