Die Fantastischen Vier in Leipzig: Dieses Detail verbindet die Hip-Hopper seit Jahrzehnten mit der Messestadt

Leipzig - Das Wochenende begann diesmal schon am Dienstagabend: Partystimmung in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena, denn niemand geringeres als Die Fantastischen Vier waren einmal mehr zu Gast. Dabei verriet Rapper Smudo (56), dass die Verbindung der Gruppe mit der Messestadt schon Jahrzehnte zurück geht - bis zu ihrem allerersten Hit!

Die Fantastischen Vier waren am Dienstagabend zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. © Nico Schimmelpfennig

Kein Witz: Die Messestadt war es, in der die Fantas einst das Video zu "Die da!?!" drehten. Jener Song, der heute als allererster Charterfolg des Deutschrap gilt und der dem Siegeszug des Genres maßgeblich den Weg bereitete.

Aufgenommen wurde das Video damals unter anderem in Plagwitz. Zu sehen sind beispielsweise die Könneritzbrücke über die Weiße Elster und Fabrikgebäude. Aber auch das Neue Rathaus lässt sich erspähen!

Mehr als 30 Jahre ist das inzwischen her. 30 Jahre, in denen sich Die Fantastischen Vier von einem Phänomen zu einer, wenn nicht sogar DER erfolgreichsten Hip-Hop-Formation im deutschsprachigen Raum entwickelten, deren Konzerte noch immer Tausende Fans anlocken. Ein kleiner Teil dieses Erfolges wird immer mit der Messestadt verbunden sein.

"Leipzig, wir werden ewig verwandt sein", erklärte denn auch Smudo am Dienstagabend feierlich. Kollege Thomas D (55) nahm's mit Humor, erklärte wenig später: "Leipzig, wir sind schon lange per du. Das war schon so in einer Zeit, da wollten wir vom Rest der Welt nicht geduzt werden, da waren wir noch Fanta-Sie."