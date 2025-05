Die Musik von Frank Sinatra live erleben: TAG24 verlost Tickets für "Sinatra & Friends"

Leipzig - Die größten Entertainer aller Zeiten einmal live erleben - die Tribute-Show "Sinatra & Friends" macht genau das möglich und bringt das legendäre Rat Pack um Frank Sinatra (†82), Dean Martin (†78) und Sammy Davis Jr. (†64) zurück auf die große Bühne. Am 9. Mai macht die Show Halt in der Messestadt. Und Ihr könnt Tickets gewinnen!

Sie schlüpfen in der Show in die Rollen von Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra: die Darsteller Mark Adams, Stephen Triffitt und George Daniel Long (von links). © Andy Juchli/Semmel Concerts

Die frühen 60er waren ihre Zeit und Las Vegas ihre Stadt: Bis heute zählen Sinatra, Martin und Davis Jr. zu den populärsten und wichtigsten Entertainern weltweit, machten sich damals mit ihren legendären Auftritten im Sands Hotel einen Namen, der schnell bis über die Grenzen der USA hinaus hallte.

Mit ihrer Mischung aus humorvollen Dialogen, jeder Menge Selbstbewusstsein und ihren weltberühmten Songs lieferte das Rat Pack damals die Geburtsstunde des modernen Entertainments.

Mit "Sinatra & Friends" kehrt das berühmt-berüchtigte Trio nun zurück auf die große Bühne. Dabei schlüpfen die Darsteller Stephen Triffitt, Mark Adams und George Daniel Long in die Rollen der Showbiz-Ikonen und versetzen ihre Zuschauer in die glamouröse Äre der 60er am Las Vegas Strip.

Am 9. Mai macht die Show Halt im Leipziger Gewandhaus. Und jetzt das Beste: Ihr könnt Tickets gewinnen! TAG24 verlost 1x2 Karten.