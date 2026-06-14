Besonderer Auftritt: Musiklegende begeistert auf dem Leipziger Marktplatz

Leipzig - Dem Bachfest Leipzig ist am Samstagabend ein echter Coup gelungen: Jordan Rudess (69), Keyboarder der US-amerikanischen Progressive-Metal-Legende "Dream Theater", stand bei freiem Eintritt auf der BachStage am Leipziger Markt.

Johann Sebastian Bach zählt zu den Vorbildern von Jordan Rudess (69), der unter anderem Keyboarder bei "Dream Theater" ist. © Christian Grube

Mit seinem Programm "Bach Reimagined" präsentierte Rudess eine außergewöhnliche Mischung aus Neuinterpretationen von Werken Johann Sebastian Bachs und genreübergreifenden Improvisationen.

Dabei verschmolzen klassische Motive mit modernen Klängen und überraschenden Ideen. So verband der Ausnahmemusiker etwa David Bowies Klassiker "Space Oddity" mit Melodien aus dem Werk des Thomaskantors.

Entsprechend bunt gemischt war das Publikum: Neben den traditionellen Bachfest-Besuchern fanden sich zahlreiche Progressive-Rock- und Metal-Fans vor der Bühne ein.

Kein Wunder – so nah und zudem kostenlos erlebt man den Weltklasse-Keyboarder nur selten.

