Besonderer Auftritt: Musiklegende begeistert auf dem Leipziger Marktplatz

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Jordan Rudess überraschte am Samstagabend bei einem Auftritt auf dem Leipziger Bachfest. Er mischte klassische und moderne Musik.

Von Christian Grube

Leipzig - Dem Bachfest Leipzig ist am Samstagabend ein echter Coup gelungen: Jordan Rudess (69), Keyboarder der US-amerikanischen Progressive-Metal-Legende "Dream Theater", stand bei freiem Eintritt auf der BachStage am Leipziger Markt.

Johann Sebastian Bach zählt zu den Vorbildern von Jordan Rudess (69), der unter anderem Keyboarder bei "Dream Theater" ist.
Johann Sebastian Bach zählt zu den Vorbildern von Jordan Rudess (69), der unter anderem Keyboarder bei "Dream Theater" ist.  © Christian Grube

Mit seinem Programm "Bach Reimagined" präsentierte Rudess eine außergewöhnliche Mischung aus Neuinterpretationen von Werken Johann Sebastian Bachs und genreübergreifenden Improvisationen.

Dabei verschmolzen klassische Motive mit modernen Klängen und überraschenden Ideen. So verband der Ausnahmemusiker etwa David Bowies Klassiker "Space Oddity" mit Melodien aus dem Werk des Thomaskantors.

Entsprechend bunt gemischt war das Publikum: Neben den traditionellen Bachfest-Besuchern fanden sich zahlreiche Progressive-Rock- und Metal-Fans vor der Bühne ein.

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Kein Wunder – so nah und zudem kostenlos erlebt man den Weltklasse-Keyboarder nur selten.

Passen Bachs klassische Musik und moderne Musik zusammen? Jordan Rudess (69) bewies bei seinem Auftritt, dass das möglich ist.
Passen Bachs klassische Musik und moderne Musik zusammen? Jordan Rudess (69) bewies bei seinem Auftritt, dass das möglich ist.  © Christian Grube
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Eine besondere Gelegenheit führte zu dem Auftritt

Im Publikum standen nicht nur Fans von klassischer Musik.
Im Publikum standen nicht nur Fans von klassischer Musik.  © Christian Grube

Rudess gilt seit Jahrzehnten als einer der besten Keyboarder der Rock- und Metalszene. Sein virtuoses Spiel verbindet technische Perfektion mit Innovationsfreude.

Neben seiner Tätigkeit als Musiker entwickelt er Musik-Apps und beschäftigt sich mit KI-gestützten Technologien für die Musikproduktion.

Die Verbindung zum Bachfest kommt nicht von ungefähr. Johann Sebastian Bach zählt seit Langem zu den wichtigsten musikalischen Vorbildern des Amerikaners. Als "Dream Theater" im Jahr 2025 in Leipzig gastierten, erhielt Rudess die Gelegenheit, auf der berühmten Orgel der Thomaskirche zu spielen.

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Dabei entstand der Kontakt, der nun zu seinem gefeierten Auftritt beim Bachfest führte.

Titelfoto: Christian Grube

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