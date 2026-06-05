"Drillingseffekt": Zauber-Zwillinge werden für Show-Debüt zum Trio

Leipzig - Aus zwei mach drei: Mit ihrer Show "Drillingseffekt" feiern die Zauber-Zwillinge Merlin und Benito Klemt (19) am Sonntag im Kabarett-Theater SanftWut ihr großes Bühnen-Debüt in Leipzig . Seit zehn Jahren lernen die Brüder inzwischen das Zauber-Handwerk. Immer mit dabei: Ihr Mentor und "unentdeckter Bruder" Thomas Majka (38).

Aus zwei mach drei: Mit ihrer Show "Drillingseffekt" feiern die Zauberzwillinge Merlin und Benito (19) am Sonntag Bühnenpremiere in Leipzig. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie dabei von ihrem Mentor Thomas Majka (38, M.). © Silvio Bürger

Der Lehrmeister unterstützt seine Schüler nicht nur bei der Premiere, er wird für die Show sogar zum dritten Drilling, denn: Über die Jahre sind die drei so zueinander gewachsen, dass es sich inzwischen wie eine eigene Bruderschaft anfühle. "Sie sind wie die kleinen Brüder, die ich nie hatte. Das haben wir jetzt quasi auf die Bühne gebracht", so Thomas Majka.

"Drillingseffekt" soll deshalb nicht nur Spaß und Zauberei bieten, sondern auch viele persönliche Momente. "Das Thema ist 'Kindheit'. Wir wollen die Leute auf eine Reise zurück in ihre eigene Kindheit mitnehmen und erzählen dabei ganz viel Persönliches von uns."

Seit zehn Jahren zaubere das Trio inzwischen gemeinsam. Angefangen habe alles, als Merlin und Benito der Zauberschule beitraten, die Thomas damals in Görlitz betrieb. "Als ich dann nach Dresden gezogen bin und mit der Zauberschule aufgehört habe, hat sich der Kontakt zunächst etwas verloren. Dann habe ich in einem Ferienlager für Jugendliche angeheuert und die Jungs waren jedes Jahr dabei. Danach haben wir uns jedes Mal gesagt, wir müssen uns mal zum Zaubern treffen. Zwillinge in der Zauberkunst ist natürlich etwas ganz Besonderes."

Ihre erste gemeinsame Show absolvierten Merlin, Benito und Thomas schließlich im Dresdner Carte Blanche. Mit dem Umzug nach Leipzig habe für die Magier jedoch festgestanden: Auch die Aufführung gehört in die Messestadt.