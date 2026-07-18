18.07.2026 06:58 CSD, Festivals, Katie Melua: Das ist in Leipzig abseits des WM-Finales los

Sommerwochenende in der Messestadt und auch abseits des WM-Finals ist so einiges los.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Sommerwochenende in der Messestadt und auch abseits des WM-Finals ist so einiges los: Neben der CSD-Demo samt Abschluss-Party laden auch der Stadthafen sowie das Velvet zum Feiern ein. Überdies stattet Katie Melua Leipzig einen Besuch ab.

CSD-Demo plus Abschluss-Party (Samstag)

Seit vergangenem Freitag läuft bereits die CSD-Woche in Leipzig, die am Samstag ihren Höhepunkt mit der traditionellen Demo samt Kundgebung findet. Unter dem Motto "Keine Ruhe, kein Zurück - Queere Rechte Stück für Stück!" startet die Demonstration um 11.30 Uhr auf dem Augustusplatz. Im Anschluss findet an selbigem Ort noch das CSD-Straßenfest mit Bühnenprogramm statt. Die offizielle Abschluss-Party, der "Prideball 2026" startet um 21 Uhr im Täubchenthal. Alle Infos zum CSD findet Ihr auf der offiziellen Website unter csd-leipzig.de.

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Am Samstag findet die große CSD-Demo in Leipzig statt. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Westhafen Festival und Velvet Streetfestival (Samstag)

Westhafen Festival Summer Edition Wer lieber direkt feiern möchte, hat gleich zwei Optionen. Da wäre zum einen das Westhafen Festival, das um 14 Uhr startet. Hier locken Acts wie Alex Stein, Kaufmann, "Monkey Safari" und "Township Rebellion". Vier Floors werden geboten und natürlich jede Menge Techno und House Velvet Streetfestival Alternativ gibt es noch das Velvet Streetfestival, das um 15 Uhr auf der Kohlenstraße startet. "Zwischen 15 und 22 Uhr erwarten euch elektronische Musik, eine Open-Air-Bühne, kalte Drinks, Streetfood und entspannte Sommeratmosphäre – bei freiem Eintritt", heißt es dazu von den Veranstaltern.

Feierwütige können sich am Samstag unter anderem zwischen dem Westhafen und dem Velvet Streetfestival entscheiden. © kowit1982/123RF

Silent Disco Walking Tour

Die etwas andere Tanzveranstaltung startet um 20.30 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz: die "Silent Disco Walking Tour". Ausgestattet mit Kopfhörern, guter Musik und Moderation könnt Ihr dabei tanzend die Messestadt entdecken, vom Leuschner-Platz durch Leipzigs urbane Ecken bis zum Clara-Zetkin-Park und zurück. Mehr Infos gibt es auf silentmove.stager.co.

Tanzend die Messestadt entdecken? Das könnt Ihr bei der "Silent Disco Walking Tour". © travelbeephoto/123RF

Katie Melua auf der Parkbühne

Am Sonntag wartet dann noch Sängerin Katie Melua (41) auf der Parkbühne auf Euch. Nach Auftritten 2019 und 2023 in Leipzig kehrt die Britin mit georgischen Wurzeln nun in die Messestadt zurück. Wie sie im Interview mit TAG24 verriet, freut sie sich bereits auf den Auftritt und die Leipziger. "Ich hatte immer das Gefühl, dass die Menschen in Leipzig mich sehr herzlich willkommen heißen. Als ob wir eine sehr gute Verbindung hätten", schwärmte sie. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Katie Melua (41) stattet der Messestadt am Sonntag einen Besuch ab. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa