Über 19 Acts "unter einem Dach": Leipziger Club lädt zu Mega-Open-Air, und Ihr könnt mit dabei sein

Leipzig - Freunde elektronischer Musik kommen im August voll auf ihre Kosten, wenn der Leipziger Sky Club zum "TechnoArtig!"-Open Air lädt. Über 19 Acts auf vier Floors hat der Club für das Mega-Event zusammengetrommelt. Und das Beste: Vier von Euch können gratis dabei sein!

Der Leipziger Sky Club lädt für den 22. August zum "TechnoArtig!"-Open Air und ihr könnt gratis dabei sein! © Sky Club

TAG24 verlost 2 × 2 Tickets für die Techno-Nacht, die am 22. August im Sky Club in der Riesaer Straße 56 über die Bühne geht.

"Minimalistisch im Look. Maximal im Sound", so das Motto des "TechnoArtig!". Geboten wird eine ganze Bandbreite elektronischer Musik. Von Old School und Discohouse unter freiem Himmel im Garten bis hin zu Hardtekk, Afro House und Techno in den Innenräumen des Sky Club.

"Jeder Raum ein eigener Vibe. Jeder Floor ein eigener Film", so die Organisatoren, die auf ihrer Website unter skyclub-leipzig.de bereits das gesamte Line-up der Nacht veröffentlichten.

Mit dabei: Leipziger Größen wie "Eastsideboyz", "DeGuzman", "Reche & Recall" und 21 weitere Acts.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr uns lediglich eine Mail mit dem Kennwort "TechnoArtig!", Eurem Namen sowie dem Namen Eurer Begleitung an [email protected] schicken. Die glücklichen Gewinner werden dann zufällig von uns ausgewählt und anschließend benachrichtigt.