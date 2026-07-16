Obwohl sie größten Hit kaum noch live spielen: Legendäre 80er-Jahre-Rockband überrascht Leipziger Publikum

Leipzig - Marillion sind immer wieder für eine Überraschung gut. Knapp drei Jahre nach ihrem letzten Gastspiel kehrte das britische Quintett nach Leipzig zurück – und TAG24 war dabei.

Steve Hogarth (70) zog das Publikum wieder in seinen Bann. © Christian Grube

Etwas Besonderes liegt in der Luft. Marillion spielen im Leipziger Haus Auensee das letzte Deutschlandkonzert ihrer Tour 2026 – und zugleich den letzten Auftritt vor den beiden prestigeträchtigen Konzerten im legendären Amphitheater von Pompeji.

Kurz vor Beginn betritt ein Crewmitglied die Bühne und bittet das Publikum, während des Konzerts möglichst auf das Filmen mit dem Handy zu verzichten. Dafür erntet er spontanen Applaus.

Der Saal ist mit rund 1300 Zuschauern gut gefüllt, als Sänger Steve Hogarth (70) pünktlich um 20.30 Uhr die Bühne betritt. Wie gewohnt schlüpft der Frontmann mit großer Intensität in die Rollen seiner Songtexte, ehe nach und nach auch die übrigen Bandmitglieder dazukommen.

Der Opener "Splintering Heart" ist auf dieser Tour gesetzt. Doch was danach folgt, gleicht jeden Abend einer Wundertüte – so auch in Leipzig. Das Publikum erlebt ein wahres Hitfeuerwerk. Vor allem sorgt ein Moment für ungläubige Blicke: Nach dem bislang unveröffentlichten Song "Ribbon and Lace" legt sich eine düstere Bassfläche über den Saal. Sie werden doch nicht … doch!

Als Gitarrist Steve Rothery (66) die markanten ersten Töne spielt, ist klar: Marillion spielen ihren größten Hit "Kayleigh".