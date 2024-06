Ein Ausflug in Leipzigs Partnerstadt: Hier entdeckt Ihr einen Teil Äthiopiens

Leipzig - Schon zum 10. Mal zieht das Fotografie-Festival "f/stop" zahlreiche Foto-Begeisterte in die sächsische Messestadt. Auch die Galerie W182 nimmt als Satellit-Ausstellung am Leipziger Event teil und hat sich glatt zwei internationale Fotografen ins Boot geholt.

In ihren Fotografien zeigt Sehin Tewabe unter anderem das Ashenda-Fest, das jährlich Äthiopiens Frauen und Mädchen feiert. © Emily Mittmann

Zusammen mit zahlreichen Gästen, die zum Teil im Regen Schlange standen, um einen Blick zu erhaschen, feierte die Galerie W182 am vergangenen Donnerstag die Vernissage ihrer aktuellen Ausstellung.

Diese zeigt den Blick zweier äthiopischen Fotografen auf ihre sich wandelnde Heimatstadt.

Neben den urbanen und politischen Herausforderungen der afrikanischen Metropole verfolgen die beiden jeweils auch noch eine ganz persönliche Perspektive.

So widmet sich Fotografin Sehin Tewabe in ihren Bildern eher einem feministischeren Ansatz, indem sie beispielsweise verschiedene Momente des Ashenda-Fests einfängt, welches jährlich Äthiopiens Frauen und Mädchen feiert.

Für Abinet Teshome hätten insbesondere die Fotografien, in denen sich mehrere Bilder überlappen, eine tiefgreifende Bedeutung, erzählte Galerist Martin Zinger gegenüber TAG24.

Bereits in seiner frühen Kindheit sei die kleine Schwester des Fotografen spurlos verschwunden. Immer wieder würden ihn unterschiedlichste Dinge im Alltag an sie erinnern, was in den Fotografien verbindlich werden soll.