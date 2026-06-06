06.06.2026 06:00 Ein Highlight jagt das nächste: Das ist am Wochenende in Leipzig los

Neben dem Stadtfest und dem Fly With Me Festival warten noch weitere Veranstaltungshighlights aus die Leipziger. TAG24 fasst zusammen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Trotz eher wechselhaften Wetteraussichten geht es am Wochenende in der Messestadt heiß her, denn gleich mehrere große Events stehen an. Wem da langweilig wird, der ist selbst schuld, denn für jeden Geschmack ist etwas dabei. Was genau los ist, verraten wir Euch in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Leipziger Stadtfest und Landesjugendfeuerwehrtag

Innenstadt - Bereits zum 33. Mal lädt die Stadt Leipzig zur größten Open-Air-Veranstaltung der Region. Das ganze Wochenende lang gibt es ein buntes Programm für Jung und Alt auf fünf Bühnen, das komplett kostenlos ist. So treten beispielsweise die Rock’n’Roll-Band "The Firebirds", verschiedene Tribute-Bands und weitere Künstlerinnen, Künstler und DJs aus Leipzig auf. Am Samstag findet gleichzeitig der Landesjugendfeuerwehrtag statt. Die Leipziger Feuerwehr will einen neuen Weltrekord aufstellen für die höchste Höhenrettung von der Spitze eines Gebäudes mithilfe eines 200 Meter langen Schrägseils. Gleichzeitig gibt es verschiedene Übungen und Wettbewerbe für Sachsens Jugendfeuerwehren. Dazu gibt es noch bunte Fahrgeschäfte, verschiedene Buden und Mitmachaktionen. Das ganze Programm könnt Ihr hier nachlesen.

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Das Leipziger Stadtfest lockt jährlich um die 300.000 Besucherinnen und Besucher an. (Archivbild) © Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement

Fly With Me Festival

Flughafen Leipzig/Halle in Schkeuditz - Das Flughafen-Gelände in der Nähe von Leipzig wird am Samstag zum Zentrum der elektronischen Musikkultur. Ab 14 Uhr stehen Mega-Stars, wie der französische DJ "Hugel", die ukrainische DJane "Miss Monique" und viele weitere Acts hinter den Decks und heizen dem Publikum ordentlich ein. Bis 2 Uhr nachts könnt Ihr tanzen und mit bis zu 9000 anderen Feiernden das Leben genießen. Das Festival ist in der Regel sehr beliebt. Die letzten Tickets bekommt Ihr online oder an der Tageskasse.

Das Gelände unweit des Flughafens wird für einen Tag zu einem riesigen Festival. (Archivbild) © PR/Leroy Keichel

Neuseen classics 2026

Leipziger Neuseenland - Am Sonntag messen sich zahlreiche Rennradsportler beim "PŸUR neuseen classics" in der Messestadt. Das Event hat sich zu einem sportlichen Höhepunkt entwickelt, denn wer hier mitmacht, legt ordentlich Kilometer zurück und geht ans Limit seiner Kräfte. Bereits um 5 Uhr starten die ersten Teilnehmer, die insgesamt 212 Kilometer beim Radmarathon abfahren wollen. Etwas später treten dann weitere Hobby-Sportler bei den "Jedermannrennen" und dem Kinderrennen in die Pedale und fahren dabei unter anderem um den Störmthaler See. Start und Ziel ist jeweils auf dem Gelände der Alten Messe. Dort gibt es auch ein moderiertes Rahmenprogramm für alle, die lieber nur zuschauen und anfeuern wollen.

"PŸUR neuseen classics" ist das größte Radrennen Mitteldeutschlands. (Archivbild) © Christian Grube

Leipzig Coffee Festival

Pittlerwerke - Zum zweiten Mal dreht sich in den Pittlerwerken alles um das schwarze Gold. Beim "Leipzig Coffee Festival" gibt es ein Roasters Village, wo man verschiedene Kaffee- und Espressosorten probieren kann. Bei Workshops und Panel Talks erfahrt ihr mehr über die Kaffeewelt und natürlich gibt es auch Essen und Heißgetränke. Das Festival ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Bereits zum zweiten Mal wird in Leipzig der Kaffee ausgiebig zelebriert. © PR/Leipzig Coffee Festival

LWB Jubiläumsfest zu 50 Jahre Grünau

Alte Salzstraße 59a - Der Stadtteil Grünau wird 50 Jahre alt und das wird schon seit einigen Tagen mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert. Der Höhepunkt ist am Samstag beim Jubiläumsfest, das von der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft, der Heizhaus GmbH und weiteren Akteuren veranstaltet wird. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Tanzauftritte, eine Zaubershow, Minitischtennis, Bogenschießen und verschiedene Kreativstände. Außerdem kann man Graffiti selbst sprühen und seine Geschicklichkeit beim Fahrradparcours beweisen. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Leipziger Stadtteil Grünau feiert großes Jubiläum. (Symbolbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa