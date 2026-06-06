Nächster Rekord für Leipziger Nacht-Event: "Das hat Leipzig noch nicht gesehen"
Leipzig - Diesmal war auch das Wetter optimal! Nach Schmuddel-Wetter im Vorjahr durften sich die rund 1600 Nachtlauf-Teilnehmer am Freitag über spätabendliche 15 Grad freuen - und liefen dabei zu Höchstleistungen auf.
Wieder vorbei an der Deutschen Nationalbibliothek, über die Messebrücke, durch den Wilhelm-Külz-Park vorm Völkerschlachtdenkmal und durchs Messe-M, wagten sich kleine und große Rennmäuse über drei Distanzen.
Erstmals wurde auch der Stadtbalkon, eine erhöhte Freifläche an der Messebrücke, aktiv genutzt und der Start-Ziel-Bereich davor aufgebaut. "Die neue Veranstaltungsfläche hat sich absolut bewährt und ist ein neuer Meilenstein", freut sich maximalPULS-Veranstalter Sven Körbs. "Generell ist die Location mega, im Dreieck mit Völkerschlachtdenkmal und Messe-M."
Die wieder einmal beliebteste Distanz waren 9 Kilometer. 748 Menschen, darunter 340 Frauen, spulten die drei Kilometer lange Runde an der Alten Messe dreimal ab. Robert Sobol setzte sich in 32:54 vor Jonas Budai (33:23) und Finn Wächter (33:32) durch.
TAG24-Verlosungs-Gewinnerin Antonia Müller (35:37) legte bei den Frauen ordentlich vor und deklassierte - angepeitscht vom Moderations-Duo Stefan Bräuer und Sven Körbs sowie vielen Supportern an der Strecke - die Konkurrenz. Die Zweitplatzierte Lydia Seemann (40:49) war mehr als fünf Minuten langsamer, schnappte sich aber Silber vor Paula Ohmann (41:03).
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SachsenEnergie Nachtlauf Leipzig 2026: Ü80-Läufer Christian Gottschall war der Älteste
568 Läuferinnen und Läufer nahmen die 6 Kilometer in Angriff. Bei den Männern ging der Sieg an Max Betsch. Der Vorjahreszweite sicherte sich diesmal Gold in 19:57 Minuten vor Matti Äugle (20:11) und Falk Schneider (21:51). Franziska Schneider (24:11) lief bei den Frauen Kathi Hobeck (25:48) und Beatrice Blaue (26:30) davon.
Immerhin 146 Frauen und exakt 100 Männer rannten sich über 3 Kilometer die Seele aus dem Leib. Die Schnellsten waren Louis Hellmuth, der die Ziellinie in nur 10:05 überquerte. Damit war der Berliner 31 Sekunden schneller als Vorjahressieger Joel Neville Randles. Hinter ihm liefen der wieder einmal zweitplatzierte Maik Reichel (10:39) und Stephan Amberg (11:33) ein.
Bei den Frauen gewann Stella Vanessa Schur (14:07) vor TAG24-Starterin Linda Striebing (14:27) und Marla Amberg (14:43).
Bemerkenswert: In der Altersklasse Ü75 lief der Borsdorfer Jörg Schneweis mit und spulte die 9 Kilometer in starken 47:57 ab. Ältester Teilnehmer des Abends war aber Ü80-Läufer Christian Gottschall aus Bennewitz, der 6 Kilometer in 40:19 Minuten packte.
Die ältesten Frauen gingen mit Silvia Zernia über 6 Kilometer (34:42) sowie über 3 Kilometer Marita Rogalski (17:07) und Ulrike Kappler (22:59) an den Start.
Veranstalter Sven Körbs freute sich über ein berauschendes Event mit toller Stimmung, super Wetter und einem erneuten Teilnehmerrekord: "So ein Lauffest hat Leipzig noch nicht gesehen!" Deshalb wird der Nachtlauf 2027 natürlich in seine vierte Runde gehen. Vielleicht ja mit noch mehr Freunden der Laufszene.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube