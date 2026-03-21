Ein Highlight jagt das nächste: Das solltet Ihr am Wochenende in Leipzig nicht verpassen

TAG24 fasst die besten Veranstaltungs-Highlights vom Wochenende in Leipzig zusammen. Mit dabei: Die Buchmesse und das Familienwochenende im Zoo Leipzig.

Von Tamina Porada

Leipzig - Dieses Wochenende in Leipzig ist alles andere als gewöhnlich. Rund um die Leipziger Buchmesse gibt es Hunderte Veranstaltungen und wer sich dem Trubel entziehen möchte, hat auch mehrere Möglichkeiten, um am ersten Frühlingswochenende etwas mit Freunden oder der Familie zu unternehmen. Was alles los ist, verraten wir in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Leipziger Buchmesse, Manga-Comic-Con & Leipzig liest

Leipziger Messe und Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt - Die Messestadt wird am Wochenende wieder der Treffpunkt für Literaturbegeisterte aus ganz Deutschland. Es gibt unzählige Veranstaltungen mit verschiedenen Schwerpunkten und Gästen. Highlights sind wie immer die Verlage und Autoren, die ihre neuen Werke präsentieren, sie im Rahmen vom Lesefestival "Leipzig liest" lesen sowie Signierstunden mit Promis wie Sebastian Fitzek (54), Daniela Katzenberger (39) und Alice Schwarzer (83). Parallel dazu findet auch in diesem Jahr wieder die Manga-Comic-Con statt, bei der sich alles um die Manga-, Anime- und Comic-Szene dreht. Viele Besucher präsentieren ihre aufwendig erstellten Cosplays und bekannte Künstler signieren ihre Werke. Bei Vorträgen erfahrt Ihr mehr über Japan und die Geschichte hinter Cosplays. Das gesamte Messeprogramm findet Ihr hier zum Stöbern. Tickets bekommt Ihr online ab 19,50 Euro.

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Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kommen im Cosplay und stellen dadurch einige ihrer Lieblingscharaktere dar. (Archivbild) © Leipziger Messe GmbH / Jens Schlüter

Familienwochenende im Zoo Leipzig

Zoo Leipzig - Am Samstag und Sonntag beginnt mit dem HITRADIO RTL-Familienwochenende die neue Saison im Zoo Leipzig und für alle Kinder unter 16 Jahren ist der Eintritt deswegen frei. Samstagvormittag sind die Radiomoderatoren als rasende Reporter unterwegs und geben Interviews. Außerdem gibt es Mitmachkonzerte, eine Zauberwerkstatt, Puppentheater und ein buntes Bühnenprogramm. Kinder zahlen nichts, Erwachsene zahlen 24 Euro.

Neben dem Bühnenprogramm stehen die Tiere im Fokus des Familienwochenendes, wie beispielsweise die Roten Pandas. © Zoo Leipzig

Bunte Floh-, Secondhand- und Streetfood-Märkte

Ladies-Basar in Wiederitzsch - Auf dem Gelände der Grundschule Wiederitzsch bieten am Samstag verschiedene Händlerinnen ihre Schätze an. Von Kleidung über Schuhe bis hin zu Taschen und Accessoires ist alles dabei, was das Vintage-Herz höherschlagen lässt. Der Markt findet von 10 bis 14 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Floh- und Trödelmarkt im City Werk - In der Nähe des Hauptbahnhofs findet am Samstag im City Werk ein Floh- und Trödelmarkt in stylischer Industrieatmosphäre statt. Ihr findet dort Kleidung, Schmuck und anderen Krimskrams und es gibt auch einige Vintage-Möbel. Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Vintagemarkt X Floh Leipzig - Im Westen der Stadt auf dem Lindenauer Markt gibt es am Samstag einen kreativen Flohmarkt mit Fokus auf Handgemachtem, Kunst und Vintage-Artikel. Von 10 bis 17 Uhr kann gestöbert werden. Der Eintritt ist frei.

Vegan Festival Leipzig #5 +Flohmarkt - Am Samstag und Sonntag kehrt das Vegan Festival zum 5. Mal nach Leipzig zurück und dieses Mal ist noch ein Flohmarkt angeschlossen. Auf dem Gelände der Pittlerwerke könnt Ihr Euch durch leckeres veganes Streetfood futtern und spannende Aussteller und Händler kennenlernen. Der Markt öffnet an beiden Tagen von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Auf den verschiedenen Flohmärkten findet Ihr einige Schätze und preiswerte Kleidung für den Frühling. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Osterwelt im Paunsdorf Center

Paunsdorf Center - Kurz vor Ostern wird in dem beliebten Einkaufszentrum wieder eine Osterwelt aufgebaut. Eine Kulisse zeigt, wie der Osterhase lernt, arbeitet und Schokoladeneier zubereitet. Eine Kindereisenbahn dreht zusätzlich um das Geschehen seine Runden. Bis zum Ende der Osterferien gibt es verschiedene Aktionen wie eine Schmetterlingsstation und eine Bastelecke. Die Osterwelt ist kostenlos. Weitere Infos findet Ihr hier.

Kinder können auf einer Eisenbahn um die Kulisse düsen. © Paunsdorf Center

Jazzfest an der Hochschule für Musik und Theater

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" - Die Fachrichtung Jazz/Popularmusik veranstaltet alle zwei Jahre ein Festival mit nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die dann mit den Studierenden zusammen auf der Bühne stehen. Tickets gibt es online ab 15 Euro.

Die Studierenden dürfen mit bekannten Jazz-Musikern zusammenspielen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Party und Tanzen

LitPop - Eines der beliebtesten Events im Rahmen der Buchmesse ist auch in diesem Jahr wieder zurück. In der Kongresshalle am Zoo Leipzig wird am Samstag Literatur gefeiert. Ab 18 Uhr lesen mehr als 30 Autorinnen und Autoren aus ihren Werken und ab 23 Uhr verwandeln sich Hauptbühne und Foyer in einen Dance Floor. Tickets sind erwartungsgemäß beliebt und schnell weg. Ihr bekommt sie online ab 33 Euro.

Velvet Klubnacht - Auf zwei Floors könnt Ihr am Samstag im Club Velvet dancen und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auf dem Mainfloor hört Ihr Hip-Hop, R'n'B, Latin und Afrobeats, auf dem zweiten Floor erwarten Euch 2000er-Hits und Party-Klassiker. Los geht's um 23 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro an der Abendkasse. Frauen kommen bis 0 Uhr frei rein.

30 Jahre SPIZZ Leipzig - Jubiläumsparty - Das SPIZZ Leipzig am Markt feiert am Samstag großes Jubiläum mit einer Party, die alle Hits der letzten drei Jahrzehnte auf die Tanzfläche bringt. Als Highlight gibt es einen Live-Saxophon-Act auf dem Mainfloor. Auf dem zweiten Floor hört Ihr Black, R'n'B und Hip-Hop. Start ist um 22 Uhr. Den Preis erfahrt Ihr an der Abendkasse.

HUDCON: The Heated Rivalry Night - Absoluter Hit auf der Leipziger Buchmesse ist in diesem Jahr das Buch und die gleichnamige Serie "Heated Rivalry". Im Täubchenthal findet eine passende Party dazu statt. Auf einem Bildschirm laufen Edits der Serie sowie von anderen bekannten Serien. Gespielt wird der offizielle Soundtrack und die besten queeren Pop-Hymnen. Der Einlass startet um 22 Uhr. Tickets gibt es online ab 19 Euro.

Der Stress der Woche kann am Samstag bei mehreren Partys weggetanzt werden. © Daniel Karmann/dpa