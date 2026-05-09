09.05.2026 06:00 Museumsnacht, Festival und Co.: Diese Veranstaltungen halten Euch am Wochenende rund um Leipzig auf Trab

In Leipzig liegt der Frühling in der Luft! Welche Events Euch das Wochenende versüßen, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - In Leipzig liegt der Frühling in der Luft! Welche Events Euch das Wochenende versüßen, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Thailand Festival

Seit Freitag begeistert das Thailand-Festival wieder zahlreiche Leipzigerinnen und Leipziger. Vor der Kulisse des Völkerschlachtdenkmals bieten mehr als 50 Stände von leckerem Streetfood und exotischen Früchten über Tanzshows und Livemusik bis hin zu Thai-Massagen alles, was die thailändische Kultur so einzigartig macht. Das Festival findet noch bis Sonntag statt und öffnet jeweils von 10 bis 23 Uhr.

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Neben thailändischen Köstlichkeiten gibt es auch Livemusik und Tanzeinlagen. © Emily Mittmann

Wikinger in der Schladitzer Bucht

Die Schladitzer Bucht nördlich von Leipzig wird an diesem Wochenende von Wikingern und Elfen übernommen. Gleich zwei Wikingerschiffe steuern das Ufer in Rackwitz an, um den mittelalterlichen Markt und den Schatz der Elfen zu plündern. Zum Staunen der kleinen und großen Besucher kommt es zu einem Kampf, bei dem sich auch noch ein zwölf Meter langer Drache einschaltet. Das Coolste dabei ist: Nach den Shows habt Ihr die Möglichkeit, den Markt zu entdecken oder in den Wikingerschiffen über den See zu fahren. Auf Suendenfrei.tv erfahrt Ihr mehr.

Nach den Shows können die Zuschauer in den Wikingerschiffen über den See fahren. © H. Bibow

Vintage X Floh Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen laden auch wieder verschiedenste Märkte zum Bummeln ein. Bei "Vintage X Floh" am Lindenauer Markt feilscht Ihr am Samstag zum Beispiel um jede Menge Vintage-Artikel, Secondhand und Handgemachtes. Der Flohmarkt öffnet von 10 bis 18 Uhr. Nachtflohmarkt Auch die Pittlerwerke schmeißen am Samstag einen Flohmarkt - jedoch zu einer etwas unkonventionelleren Zeit. Erst um 18 Uhr öffnet der Nachtflohmarkt Tür und Tor zu unterschiedlichsten Ständen. Neben tollen Funden begeistert hier vor allem die besondere Atmosphäre, die die Nacht, der Markt sowie die Musik mit sich bringen.

Der Nachtflohmarkt an den Pittlerwerken begeistert vor allem mit seiner Atmosphäre. (Archivbild) © Emily Mittmann

Museumsnacht Halle/Leipzig

Am Samstagabend geht es nachts ins Museum. Von 18 bis 24 Uhr könnt Ihr sowohl in Halle als auch in Leipzig 90 verschiedene Museen, Galerien und Sammlung besuchen. Dabei erlebt Ihr nicht nur den simplen Museumsrundgang, sondern bekommt spannende Einblicke, seht Filme und nehmt an coolen Mitmachaktionen teil. Mit Eurem Ticket für 14 Euro (Vollzahler) beziehungsweise 10 Euro (ermäßigt) bekommt Ihr Zutritt zu allen teilnehmenden Orten, egal ob in Halle oder Leipzig, und könnt von 16 bis 3 Uhr den ÖPNV nutzen. Alle weiteren Infos findet Ihr auf Museumsnacht-Halle-Leipzig.de.

Im Grassi Museum könnt Ihr die Ausstellungsstücke hautnah erleben. © Museumsnacht Halle & Leipzig/ © Christina Jakob

Wings for Life World Run

Nach der Museumstour am Samstagabend kann es am Sonntagmittag sportlich weitergehen. Beim "Wings for Life World Run" habt Ihr die Chance, Gutes für Eure und die Gesundheit anderer zu tun und Spenden für die Forschung zur Heilung von Rückenmarksverletzungen zu sammeln. Das Besondere an dem Lauf ist, dass er weltweit gleichzeitig stattfindet. Zudem gibt es keine Ziellinie und somit auch keine vorgeschriebene Distanz, die bewältigt werden muss, sondern ein sogenanntes Catcher Car (in Leipzig per App), das Euren Lauf beendet. Der Start ist um 13 Uhr an der Haupteinfahrt der Red Bull Arena. Mehr dazu erfahrt Ihr auf Wingsforlifeworldrun.com.

Der "Wings for Life World Run" startet um 13 Uhr an der Haupteinfahrt der Red Bull Arena. © Jan Woitas/dpa

Falls Ihr noch etwas suchen solltet, um bei Mutti zu punkten, seid Ihr beim Don Giovanni an der richtigen Adresse. Im gemütlichen Wintergarten gönnt Ihr Euch mit Mama eine mediterrane Auszeit und ein leckeres Dreigänge-Muttertagsmenü.

Der gemütliche Wintergarten des Don Giovanni lädt zum Muttertags-Special. © Silvio Bürger