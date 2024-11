Elegante Bälle und heiße Tanzeinlagen: Das geht diese Woche in Leipzig

Ball, Ausstellung und Theater: Der Veranstaltungskalender strotzt nur so vor Kultur. Welche Events Ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr den Wochen-Tipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Opernball, Kunstausstellung und Theaterfestival: In dieser Woche strotzt der Veranstaltungskalender nur so vor Kultur. Welche Events Ihr in Leipzig nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr den Wochen-Tipps.

"Impuls Rembrandt." im Museum der bildenden Künste (ab Dienstag)

Rembrandt Harmensz van Rijn (1606–1669) gilt als einer der einflussreichsten und bedeutendsten Maler der Geschichte. Mit internationalen Leihgaben aus Paris, New York, Amsterdam, London und Wien und weiteren internationalen Einrichtungen präsentiert das Museum der Kunst eine umfangreiche Ausstellung mit insgesamt 142 Gemälden, Zeichnungen und Radierung von Rembrandt selbst und den mehr als 40 Schülern seiner Werkstatt. Das Museum öffnet ab Dienstag täglich von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos zur Ausstellung findet Ihr auf MdbK.de.

Das Museum der bildenden Künste zeigt derzeit Originale von Rembrandt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"euro-scene leipzig" (ab Dienstag)

14 Produktionen und 38 Einzelveranstaltungen machen die "euro scene Leipzig" in diesem Jahr zu einem unvergesslichen Event. Von Dienstag bis Sonntag präsentieren Gastspiele unter anderem aus Griechenland, Italien, dem Iran oder auch aus dem Libanon eindrucksvolle Stücke aus den Bereichen Tanz, Theater und Performance. So startet der Dienstag unter anderem mit dem Tanzwettbewerb "Ubuntu Connection". Das komplette Programm gibts auf euro-scene.de.

Die "euro scene" startet unter anderem mit einem Tanzwettbewerb. © "Ubuntu Connection"/ Raphael Moussa Hillebrand/ Somogo Kollektiv (c) Anna Ihle

Die Chippendales im Haus Auensee (am Mittwoch)

Ladys aufgepasst! Die Chippendales kommen nach Leipzig! Trainierte Körper, heiße Tanzeinlagen und jede Menge Unterhaltung sind bei dieser Show all-inclusive. Lasst Euch den Abend von den besten, attraktivsten und charismatischsten Tänzern der Welt versüßen. Erste Eindrücke und Karten gibt's auf Chippendales.de.

Die Chippendales sind am Mittwoch im Haus Auensee zu Gast. © Lino Mirgeler/dpa

"zeck" im Wek 2 (am Mittwoch)

Mit "more" veröffentlichte "zeck" 2018 seine erste Single und schlug ein wie eine Bombe. Aus einem kleinen Studio in einer Garage brachte er 2020 schließlich seine erste EP "sorry i've been asleep" heraus und nur vier Jahre später geht er auf Tour zu seinem neuen Album "Daydream Therapy". Ganze 22 Shows in drei Ländern führen ihn auch nach Leipzig. Am Mittwoch wird er es ab 20 Uhr im Werk 2 krachen lassen. Auch hier könnt Ihr Euch schon vorab Karten auf Eventim.de sichern.

"BAP" auf Zeitreise im Haus Auensee (Donnerstag)

Die legendäre Kölner Band "BAP" schrieb in den 80er-Jahren Musikgeschichte. Nun sind Wolfgang Niedecken (73) und seine Jungs zurück auf der Bühne und wollen die Lieder, die die Jugend so vieler Generationen prägten, wieder zum Leben erwecken. Die Tour "Zeitreise 81/82" katapultiert ihr Publikum mehr als 40 Jahre in die Vergangenheit. Los geht's um 20 Uhr im Haus Auensee. Auf Eventim.de könnt Ihr noch einige Tickets ergattern.

Wolfgang Niedecken (73) und seine Band nehmen ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise 40 Jahre in die Vergangenheit. © Oliver Berg/dpa

Leipziger Opernball (am Freitag)

Bereits zum 29. Mal öffnet der Leipziger Opernball in diesem Jahr Tür und Tor für Promis und Gäste. Unter dem Motto "Great, Britain!" widmet sich die Veranstaltung dem Vereinigten Königreich und feiert Leipzigs Partnerstadt Birmingham. Rund 2000 Gäste dürfen sich auf jede Menge Kunst, Kultur und Kulinarik freuen.

Am Freitag lockt der Opernball wieder zahlreiche Promis nach Leipzig. © arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa