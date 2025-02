Entspannung gefällig? Innovativer Massagesessel verspricht: Nie wieder Rückenschmerzen

Kein Mensch gehe so oft zur Massage, wie es der Rücken durch Alltagsbelastung und Stress eigentlich bräuchte.

Das Besondere daran: Der Sessel macht quasi ein Abbild des Körpers und ist so ganz individuell auf jeden Menschen, der sich hineinlegt, eingestellt.

Rückenschmerzen gelten als die Volkskrankheit Nummer eins, nicht nur in Deutschland. Um diese zu bekämpfen, hat sich das Unternehmen Donnerberg etwas einfallen lassen.

Die "Haus-Garten-Freizeit"-Messe läuft noch die ganze Woche. © Nico Schimmelpfennig

Und das Wichtigste: Wenn man den Sessel auch danach weiterhin nutzt, kommen demnach die Verspannungen nicht wieder. Ob am Abend vor dem Schlafengehen oder auch mal zwischendurch während der Arbeit, die paar Minuten zur Entspannung hat man bestimmt am Tag.

Die Resonanz auf der Messe sei großartig, eigentlich seien alle Sessel am ersten Wochenende fast immer belegt gewesen, so der Standleiter. Und andere Leute schauen sogar dabei zu, wie es sich so mancher gut gehen lässt.

Für 2800 Euro (Messepreis) bekommt der Käufer die Lieferung und den Aufbau inklusive. Mit Entspannungsmusik via Bluetooth und zusätzlicher Infrarotwärme bieten die Geräte auch so manchen Sidekick.

Die "Haus-Garten-Freizeit"-Messe läuft noch bis kommenden Sonntag (16. Februar) - alle Infos und auch Tickets findet Ihr auf der Webseite.