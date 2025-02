Neuartige Toiletten ohne Wasser erobern Deutschland: "Einfach draufsetzen und ab geht's!"

Leipzig - Während bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch gebibbert wird, erwachen auf der am heutigen Samstag startenden Leipziger "Haus Garten Freizeit"-Messe die ersten Frühlingsgefühle. Bis zum 16. Februar haben 720 Aussteller in drei Messehallen wieder einige Neuerungen und Kuriositäten für Euch an Bord.