Fest, Konzert oder Tanz: Hier feiert Leipzig am Samstag den Sommer

Von Emily Mittmann

Leipzig - Seit dem gestrigen Freitag hat die EM 2024 Leipzig voll in seinen Bann gerissen. Was Ihr, abgesehen von Public Viewing und zahlreichen Fußball-Ereignissen, am Samstag sonst noch erleben könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Entdeckertage im Zoo Leipzig

Der Samstag startet um 10 Uhr mit den Entdeckertagen im Zoo Leipzig. Bis 18 Uhr könnt Ihr hier 18 verschiedene Affenarten bis ins kleinste Detail kennenlernen. Fütterungen, Kommentierungen und vieles mehr geben Euch an verschiedenen Stationen genaueste Einblicke und spannende Infos. Zusätzlich habt Ihr bei der Zoo-Rallye die Chance, eine von drei Familien-Karten abzustauben. Highlight des Tages wird vermutlich aber dennoch das kleine Affenbaby der Westafrikanischen Schimpansen im Pongoland sein. Das komplette Programm findet Ihr auf Zoo-Leipzig.de.

Highlight des Tages wird für viele Zoo-Besucher vermutlich ein Blick auf das noch nicht mal zwei Wochen alte Schimpansen-Baby sein. © Zoo Leipzig

"Auf den Spuren von Honig und Wildbiene" im Botanischen Garten

Auch im Botanischen Graten wird es ab 10 Uhr tierisch. Denn kaum wird es wärmer, geht es wieder los: das Summen und Brummen der Bienen. Imker André Soudah nimmt Euch mit auf eine Reise in das Reich der kleinen, fleißigen, schwarz-gelben Insekten und macht auf die Bedeutung ihrer Arbeit aufmerksam. Auf lw.Uni-Leipzig.de könnt Ihr Euch vorab für die Führung anmelden.

Die kleinen Fleiß-Bienen sind für den Mensch und seine Umwelt enorm wichtig. Wie wichtig sie tatsächlich sind, erklärt Imker André Soudah, ab 10 Uhr, im Botanischen Garten der Universität Leipzig. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

"f/stop"-Foto-Festival

Bereits zum zehnten Mal nehmen mehr als 40 Galerien überall in Leipzig an dem Fotografie-Festival "f/stop" teil. Am Wochenende habt Ihr noch ein letztes Mal die Möglichkeit, die verschiedenen Fotografen, Künstler und Orte zu besuchen und zu bestaunen. Eine Liste mit allen teilnehmenden Ausstellern und Fotografen findet Ihr auf fstop-Festival.de.

Auch das Museum der Bildenden Künste in Leipzigs Innenstand nimmt unter anderem an dem Fotografie-Festival "f/stop" teil. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Stötteritzer Sommerkonzerte

Nach zwei Jahren voller Erfolg lädt die Stötteritzer Marienkirche auch in diesem Jahr wieder zu zehn Sommerkonzertabenden mit hochkarätigen Bands. An diesem Samstag dürfen sich Gäste auf die Band "#Hashtag" freuen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 gelang es den sieben Jugendlichen (im Alter von 10 bis 18 Jahren), sich in Stötteritz und Umgebung schon einen Namen zu machen. Mit lebhafter Pop- und Rockmusik wollen sie ab 19 Uhr am Samstag auch das Publikum der Marienkirche für sich gewinnen. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Marienkirche-Leipzig.de.

Am Samstag will die junge Band "#Hashtag" das Publikum der Marienkirche für sich gewinnen. (Symbolbild) © 123RF/maxcam

Start des Grünauer Kultursommers

Und auch in Grünau beginnt ab Samstag der Sommer, genauer der Grünauer Kultursommer. Schon ab 14 Uhr startet das Platzfest "Sommer im Quartier" mit Flohmarkt auf dem Marktplatz in Grünau Mitte. Zeitgleich lädt das Heizhaus zum Hip-Hop-Open-Air "Concrete Jam Grünau", bevor ab 17 Uhr in der Pauluskirche offiziell Eröffnung gefeiert wird. Das komplette Programm sowie kommende Events findet Ihr im Veranstaltungskalender auf Gruenauer-Kultursommer.de.

Am Samstag feiert der Grünauer Kultursommer Eröffnung samt Flohmarkt und Open-Air "Concrete Jam". © Logo Grünauer Kultursommer/ PR Grünauer Kultursommer

Kurzfilm-Nacht im Kunstgarten des Budde-Haus

Ab 22 Uhr lädt das Budde-Haus in seinen Kunstgarten zum Filmabend ein. Ganze acht Kurzfilme zeigen die Bandbreite des Kurzfilms und bedienen dabei so gut wie jedes Genre - egal, ob Dokumentation, Fiktion oder Animation. Sie alle wecken Neugier, zeigen Probleme auf und entführen ihre Zuschauer in Kürze in eine andere Welt. Auf welche Filme Ihr Euch freuen dürft, erfahrt Ihr auf Budde-Haus.de.

Das Budde-Haus veranstaltet in seinem Kunstgarten ab 22 Uhr einen Kurzfilm-Abend. © Emily Mittmann

Sommerfest "Hippie Yeah"

Auch das Bandhaus veranstaltet eine Sommer-Party in seinem Garten. Beim Sommerfest "Hippie Yeah" werdet Ihr ab 15 Uhr von einem abwechslungsreichen Programm, bestehend aus Live-Musik, Mitmach-Aktionen, Spielen und vielem Mehr unterhalten. Dabei soll mit Hüpfburg, Planschbecken und Schnitzeljagd auch für die Kleinen gesorgt sein. Auf Bandcommunity-Leipzig.org findet Ihr das Line-up sowie weitere Informationen.

Kleine Gäste sollen sich beim Sommerfest im Bandhaus, ab 15 Uhr, sogar auf einer Hüpfburg austoben können. (Symbolbild) © 123rf/mariok