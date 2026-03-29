Festival-Saison in Mitteldeutschland: Darauf könnt Ihr Euch in diesem Sommer freuen

Zwischen Gothic-Rock und Folk, Hip-Hop und Techno: Die hiesige Festival-Landschaft ist ein weites Feld und bietet für viele Geschmäcker Live-Erlebnisse.

Von André Jahnke und Dörthe Hein Leipzig - Mit den steigenden Temperaturen wächst bei vielen Festival-Fans die Vorfreude auf gute Musik, Camping und Feiern. Auf diese größeren Festivals können sich die Menschen 2026 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen freuen:

Wave-Gotik-Treffen der Schwarzen Szene in Leipzig mit Kim Wilde

Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig lädt Fans der Szene in diesem Jahr zum 33. Mal ein. Vom 22. bis 25. Mai erwarten die Veranstalter rund 20.000 Besucher. Diese können sich auf gut 200 Veranstaltungen an 40 verschiedenen Orten in und um Leipzig freuen. Geboten wird Musik aus allen Richtungen der dunklen Szene - unter anderem Gothic Rock, Electro, Dark Wave, Mittelalter-Rock und Industrial. Erstmals dabei sind die "Einstürzenden Neubauten" und die 80er-Jahre Ikone Kim Wilde. "Sie wird ein Farbtupfer in der sonst eher dunklen Szene sein", betonte Festivalsprecher Cornelius Brach. Ein Ticket für alle vier Tage kostet im Vorverkauf 190 Euro.

Deine täglichen News aus Leipzig Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig findet in diesem Jahr vom 22. bis zum 25. Mai statt. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Rock beim Firebirds Festival in Grimma - Dick Brave bei Pre-Party

Abtauchen in den Lebensstil der 50er- und 60er-Jahre können die Besucher beim Firebirds Festival im Kloster Nimbschen bei Grimma. Vom 3. bis 5. Juli werden neben mehr als 30 Rock-'n'-Roll-Konzerten auch ein Oldtimertreffen, Modeschauen, eine Plattenbörse und zahlreiche Workshops geboten. Ein Ticket für alle drei Tage kostet an der Abendkasse 120 Euro. Auf dem nahe gelegenen Gelände kann auch gecampt werden. Ein Highlight ist die Pre-Party am 2. Juli mit Dick Brave.

Beim Firebirds Festival in der Nähe von Grimma erwarten Euch mehr als 30 Rock-'n'-Roll-Konzerte. © Jan Woitas/dpa

Highfield Festival am Störmthaler See bei Leipzig

Sommerfeeling mit Baden am Sandstrand und der Lieblingsmusik ist beim Highfield Festival am Störmthaler See bei Leipzig garantiert. Das Line-up bietet nationale wie internationale Stars aus der Indie-Rock-, Hip-Hop- und Pop-Szene. Nach einigen Jahren Pause wird auch die Chemnitzer Band Kraftklub den Besuchern wieder einheizen. Zudem sind SDP, Beatsteaks, das Lumpenpack und Marteria angekündigt. Der Festivalpass für das ganze Wochenende kostet 149 Euro.

Auf dem Highfield Festival treten auch in diesem Jahr internationale Stars aus der Indie-Rock-, Hip-Hop- und Pop-Szene auf. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Tanzen und Campen unter Baggern in Ferropolis

Die Baggerstadt Ferropolis bei Gräfenhainichen ist Veranstaltungsort für verschiedene Festivals. Zu den Festivalhöhepunkten zählen das elektronische HIVE Musikfestival vom 19. bis 21. Juni. Fans von Techno, Trance und Hardstyle kommen rund um die zehn Stages auf ihre Kosten, wie die Veranstalter ankündigten. Deutschlands größtes Hip-Hop-Festival "Splash!" steht für den 2. bis 4. Juli auf dem Programm. Angekündigt sind unter anderem Beslik, Ceren, SSIO und 102 Boyz. Das Whole Festival vom 17. bis 20. Juli widmet sich der queeren elektronischen Underground-Szene.

Auf dem Gelände der Baggerstadt Ferropolis gibt's diesem Sommer gleich mehrere Festival-Wochenenden zu erleben, darunter das "HIVE" und das "Splash". (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Rock im Garten

Im kleinen Ort Rohrsheim an der Landesgrenze zu Niedersachsen wird jedes Jahr ehrenamtlich ein Punkrock-Festival auf die Beine gestellt, das nach dem Veranstaltungsort benannt ist: "Rock im Garten". In diesem Jahr findet es am 18. Juli statt, Camping und Warm-up-Party starten schon am Vortag.

Kulturarena Jena

Wer Lust auf Festival-Feeling hat, ohne gleich ein langes Wochenende dafür campen zu gehen, kann einzelne Konzerte bei der Kulturarena in Jena besuchen. Vom 8. Juli bis zum 23. August sind dort unterschiedlichste Bands und Einzelkünstlerinnen zu erleben. Auf dem Theatervorplatz spielen etwa Les Négresses Vertes, die Indie-Pop-Gruppe Buntspecht und die Bassistin und Sängerin Nik West. Schon ausverkauft sind die Konzerte von "Bosse" und "Von Wegen Lisbeth". Ticketpreise variieren je nach Konzert; günstiger als an der Abendkasse sind sie im Vorverkauf.

Auch die Kulturarena in Jena lockt wieder mit zahlreichen Konzerten! (Archivfoto) © Marie Frech/dpa

Rudolstadt-Festival

Vom 2. bis 5. Juli wird Rudolstadt zur Anlaufstelle für Fans von Roots, Folk und Weltmusik. Auf mehreren Bühnen sind beim 34. Rudolstadt-Festival Acts zu erleben, im Altstadtbereich treten an zig Ecken ausgewählte Straßenmusiker auf. In diesem Jahr ist Österreich der Länderschwerpunkt, dazu gehört der Auftritt des Indie-Musikers RIAN. Auch Dota Kehr ist dabei. Sie erhält den Weltmusikpreis "Ruth". Für Campinggäste gibt es Kombitickets, eine Dauerkarte ohne Camping kostet regulär 132 Euro. Ermäßigungen gibt es für Kinder und Jugendliche, Kinder jünger als sieben Jahre haben freien Eintritt.

Star-DJs und Ikkimel bei SonneMondSterne

Auf dem SonneMondSterne könnt Ihr es im August ordentlich krachen lassen! (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa