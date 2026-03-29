Festival-Saison in Mitteldeutschland: Darauf könnt Ihr Euch in diesem Sommer freuen
Von André Jahnke und Dörthe Hein
Leipzig - Mit den steigenden Temperaturen wächst bei vielen Festival-Fans die Vorfreude auf gute Musik, Camping und Feiern. Auf diese größeren Festivals können sich die Menschen 2026 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen freuen:
Wave-Gotik-Treffen der Schwarzen Szene in Leipzig mit Kim Wilde
Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig lädt Fans der Szene in diesem Jahr zum 33. Mal ein. Vom 22. bis 25. Mai erwarten die Veranstalter rund 20.000 Besucher.
Diese können sich auf gut 200 Veranstaltungen an 40 verschiedenen Orten in und um Leipzig freuen. Geboten wird Musik aus allen Richtungen der dunklen Szene - unter anderem Gothic Rock, Electro, Dark Wave, Mittelalter-Rock und Industrial.
Erstmals dabei sind die "Einstürzenden Neubauten" und die 80er-Jahre Ikone Kim Wilde. "Sie wird ein Farbtupfer in der sonst eher dunklen Szene sein", betonte Festivalsprecher Cornelius Brach. Ein Ticket für alle vier Tage kostet im Vorverkauf 190 Euro.
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Rock beim Firebirds Festival in Grimma - Dick Brave bei Pre-Party
Abtauchen in den Lebensstil der 50er- und 60er-Jahre können die Besucher beim Firebirds Festival im Kloster Nimbschen bei Grimma.
Vom 3. bis 5. Juli werden neben mehr als 30 Rock-'n'-Roll-Konzerten auch ein Oldtimertreffen, Modeschauen, eine Plattenbörse und zahlreiche Workshops geboten.
Ein Ticket für alle drei Tage kostet an der Abendkasse 120 Euro. Auf dem nahe gelegenen Gelände kann auch gecampt werden. Ein Highlight ist die Pre-Party am 2. Juli mit Dick Brave.
Highfield Festival am Störmthaler See bei Leipzig
Sommerfeeling mit Baden am Sandstrand und der Lieblingsmusik ist beim Highfield Festival am Störmthaler See bei Leipzig garantiert.
Das Line-up bietet nationale wie internationale Stars aus der Indie-Rock-, Hip-Hop- und Pop-Szene. Nach einigen Jahren Pause wird auch die Chemnitzer Band Kraftklub den Besuchern wieder einheizen.
Zudem sind SDP, Beatsteaks, das Lumpenpack und Marteria angekündigt. Der Festivalpass für das ganze Wochenende kostet 149 Euro.
Tanzen und Campen unter Baggern in Ferropolis
Die Baggerstadt Ferropolis bei Gräfenhainichen ist Veranstaltungsort für verschiedene Festivals.
Zu den Festivalhöhepunkten zählen das elektronische HIVE Musikfestival vom 19. bis 21. Juni. Fans von Techno, Trance und Hardstyle kommen rund um die zehn Stages auf ihre Kosten, wie die Veranstalter ankündigten.
Deutschlands größtes Hip-Hop-Festival "Splash!" steht für den 2. bis 4. Juli auf dem Programm. Angekündigt sind unter anderem Beslik, Ceren, SSIO und 102 Boyz.
Das Whole Festival vom 17. bis 20. Juli widmet sich der queeren elektronischen Underground-Szene.
Rock im Garten
Im kleinen Ort Rohrsheim an der Landesgrenze zu Niedersachsen wird jedes Jahr ehrenamtlich ein Punkrock-Festival auf die Beine gestellt, das nach dem Veranstaltungsort benannt ist: "Rock im Garten".
In diesem Jahr findet es am 18. Juli statt, Camping und Warm-up-Party starten schon am Vortag.
Kulturarena Jena
Wer Lust auf Festival-Feeling hat, ohne gleich ein langes Wochenende dafür campen zu gehen, kann einzelne Konzerte bei der Kulturarena in Jena besuchen.
Vom 8. Juli bis zum 23. August sind dort unterschiedlichste Bands und Einzelkünstlerinnen zu erleben. Auf dem Theatervorplatz spielen etwa Les Négresses Vertes, die Indie-Pop-Gruppe Buntspecht und die Bassistin und Sängerin Nik West. Schon ausverkauft sind die Konzerte von "Bosse" und "Von Wegen Lisbeth".
Ticketpreise variieren je nach Konzert; günstiger als an der Abendkasse sind sie im Vorverkauf.
Rudolstadt-Festival
Vom 2. bis 5. Juli wird Rudolstadt zur Anlaufstelle für Fans von Roots, Folk und Weltmusik. Auf mehreren Bühnen sind beim 34. Rudolstadt-Festival Acts zu erleben, im Altstadtbereich treten an zig Ecken ausgewählte Straßenmusiker auf.
In diesem Jahr ist Österreich der Länderschwerpunkt, dazu gehört der Auftritt des Indie-Musikers RIAN. Auch Dota Kehr ist dabei. Sie erhält den Weltmusikpreis "Ruth".
Für Campinggäste gibt es Kombitickets, eine Dauerkarte ohne Camping kostet regulär 132 Euro. Ermäßigungen gibt es für Kinder und Jugendliche, Kinder jünger als sieben Jahre haben freien Eintritt.
Star-DJs und Ikkimel bei SonneMondSterne
Vor allem Anhänger elektronischer Musik dürften sich die Zeit vom 7. bis 9. August schon im Kalender vermerkt haben. Dann steigt an der Bleilochtalsperre bei Saalburg die 28. Auflage des SonneMondSterne (SMS).
Ein besonderer "Kracher" werde der Auftritt des weltbekannten DJ Skrillex, so die Veranstalter. Zum umfangreichen Line-up gehören aber auch Paul Kalkbrenner und Rapperin Ikkimel.
Die Dauer-Tickets inklusive fünf Tage Camping-Stellplatz kosten pro Person insgesamt rund 250 Euro.
Titelfoto: Bildmontage/Sebastian Willnow/dpa/Jan Woitas