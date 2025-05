Frankie Goes to Hollywood in Leipzig: Holly Johnson liefert klares Bekenntnis zur Ukraine

Mit Frankie Goes to Hollywood wurde Holly Johnson in den 80er-Jahren zum Megastar, nun ist er zurück auf der großen Bühne.

Von Eric Mittmann und Nico Schimmelpfennig Leipzig - Mit "Frankie Goes to Hollywood" wurde er in den 80er-Jahren zum Megastar, nun ist er zurück auf der großen Bühne: Am Mittwoch war Holly Johnson (65) mit seiner "Best of & alle Hits"-Tour zu Gast im Leipziger Haus Auensee. Dabei sorgte er nicht nur mit Klassikern wie "The Power of Love" für Begeisterung, sondern auch mit einem klaren Statement zur Ukraine.

Holly Johnson (65) zeigte eine Ukraine-Flagge und beschrieb die Sinnlosigkeit des Krieges mit Russland. © Nico Schimmelpfennig Zum Song "War" der US-Amerikaner "The Temptations" positionierte sich der Kultsänger vor einer Flagge des kriegsgebeutelten Landes und lieferte stolz Zeilen wie "War! What is it good for? Absolutely nothing!" (Deutsch: "Krieg! Wofür ist er gut? Absolut nichts!")

Für Johnson sind derartige Statements längst keine Neuheit. Der gebürtige Brite ist bereits seit Jahren politisch aktiv, engagiert sich für die LGBTQ-Community ebenso wie im Kampf gegen HIV und AIDS. Auch mit "Frankie Goes to Hollywood" bezog er bereits Position. "Relax", die erste Erfolgs-Single der Band, gilt bis heute als Hymne der Gay-Community, feierte seinerzeit offen die BDSM- und Schwulen-Szene. Eine so klare Positionierung war damals absolutes Tabu. Entsprechend wurde die Single kontrovers diskutiert, von der britischen BBC sogar zeitweise boykottiert. Dem Erfolg des Songs half dies jedoch nur weiter und es brachte ihn schließlich sogar auf Platz 1 der Charts.

Der "Frankie Goes to Hollywood"-Sänger brachte natürlich auch seine Band mit ins Haus Auensee. © Nico Schimmelpfennig

Zuschauer verwandeln Haus Auensee in Lichtermeer