Protestaktion im Leipziger Osten: Aktivisten fordern Freilassung von inhaftierter Maja

Leipzig - Der Protest für die in Ungarn inhaftierte non-binäre Person Maja T. (24) geht weiter. Am Dienstagmorgen versammelten sich Aktivisten an einem leer stehenden Gebäude an der Bernhardstraße in Leipzig und forderten die Freilassung von Maja sowie ihre Rückführung nach Deutschland. Insbesondere kritisierten sie dabei die sächsischen Behörden.