Gänsehautmoment in Leipzig: Roland Kaiser singt für verstorbene Rosenstolz-Frontfrau

Leipzig - Gleich zwei Abende in Folge die Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA ausverkaufen - für Roland Kaiser (73) stellt das gar kein Problem dar. Doch am Samstag war es ein fremder Song, der seine Fans von Herzen berührte.

Samstagabend spielte Roland Kaiser (73) sein erstes von zwei Konzerten in Leipzig. © Nico Schimmelpfennig

"Im Frühjahr 2004 habe ich einen Song von Rosenstolz gehört", begann Kaiser zu erzählen. Schon nach dem ersten Satz erntete er tosenden Applaus.

Der unerwartete Tod von Frontsängerin AnNa R. (†55) im März traf nicht nur die Fans der Band völlig unerwartet.

"Ich habe ihn im letzten Jahr aufgenommen, ohne zu wissen, welche Bedeutung er heute haben wird", erzählt Kaiser von einem Song, bei dem er sich damals schon wünschte, er hätte ihn selber geschrieben.

"Ich würde ihn heute Abend gerne singen, mit euch gemeinsam an AnNa R. denken und sagen, wir danken dir für den Song, für die Musik und für deine künstlerische Leistung." Dann stimmte er "Liebe ist alles" an und der Moment in der Arena hätte nicht besonderer sein können.

Roland Kaiser ist ein alter Hase im Musikgeschäft. Mit über 51 Jahren Bühnenerfahrung macht ihm so schnell keiner etwas vor.

Samstagabend bewies er auf der Bühne erneut, dass es ihm spielend gelingt, den perfekten Mittelweg zwischen ernsten Themen, lustigen Anekdoten und jeder Mengen Hits einzuschlagen.