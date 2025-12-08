Ihr wollt vor Weihnachten nochmal richtig Party machen? Mit TAG24 könnt Ihr das hier gratis

Leipzig - Es sind noch gut zwei Wochen bis Weihnachten. Wer keine Lust auf Shopping-Stress und Plätzchenbacken hat, kann natürlich auch einfach mal nach Herzenslust feiern gehen. Im Club D8 nördlich des Leipziger Zentrums steigt bald der "Voltage - XMAS Techno Rave" und Ihr könnt Tickets gewinnen.

DJ und Musikproduzent Fabian Farell (30) legt am 19. Dezember als Headliner im Club D8 auf. © D8 Club Leipzig / Alexander Lenz

Merkt Euch den 19. Dezember vor: An jenem Freitag könnt Ihr es in dem Club, der sich seit einigen Monaten in den früheren Räumlichkeiten der Hells Angels in der Dessauer Straße 8 befindet, noch einmal richtig krachen lassen.

"Ab 22 Uhr startet eine Nacht voller druckvoller Bässe, elektrisierender Stimmung und einem Line-up, das pure Energie verspricht", so Club-Betreiber Alexander Lenz (39).

Headliner des Techno-Events ist DJ und Musikproduzent Fabian Farell (30), der schon bei großen Festivals wie dem World Club Dome aufgelegt hat und innerhalb Europas und in Asien kein Unbekannter ist.

Supportet wird er in der D8-Partynacht von DJ Tone aus Stuttgart sowie DJ Tojo aus Leipzig. Es erwartet Euch "eine Nacht mit intensiven Visuals, pulsierender Atmosphäre und einem Rave-Gefühl, das perfekt in die Weihnachtszeit passt".

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro.