Vogelgrippe im Leipziger Zoo bestätigt sich: So geht es jetzt für Besucher weiter

Leipzig - Aus einem Verdacht wird Gewissheit: Ein Fall von Vogelgrippe im Leipziger Zoo hat sich bestätigt. Der beliebte Tierpark bleibt aber dennoch offen, die Besucher müssen allerdings weiter mit Einschränkungen rechnen.

Besucher können natürlich trotzdem den Zoo in Leipzig besuchen. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

"Der seit Freitagabend bestehende Verdacht auf Vogelgrippe im Zoo Leipzig ist vom zuständigen Referenzlabor bestätigt worden", so der Zoo am Sonntag auf seiner Webseite.

Das Virus sei bei einem toten Krauskopfpelikan festgestellt worden. Weitere Fälle seien bislang nicht nachgewiesen worden. Auch gebe es sonst keine toten Tiere zu beklagen.

In den vergangenen Tagen wurden insgesamt rund 250 Vögel untersucht und dementsprechende Proben entnommen. Mit den Ergebnissen rechne man in den kommenden Tagen, hieß es.

Bis es soweit ist, bleiben das beliebte Gondwanaland sowie die Affenanlage Pongoland und die Flamingolagune weiterhin für Besucher gesperrt.

"Der Zoo Leipzig steht mit den zuständigen Behörden im engen Austausch und setzt im Alltag strenge Hygienemaßnahmen zur Vermeidung von potentiellen Infektionswegen um", so die Verantwortlichen.