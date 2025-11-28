Schon gewusst? Dieses Detail teilt die legendäre Titanic mit dem Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig - Es gibt wohl kaum ein Schiff, das derart legendär ist wie die Titanic. Über 110 Jahre nach ihrem tragischen Untergang auf der Jungfernfahrt ist sie noch immer Gegenstand unzähliger Verfilmungen, Dokumentationen und Ausstellungen. Ab Freitag (28. November) macht eine der erfolgreichsten Ausstellungen über den Transatlantikliner in Leipzig halt.

Lassen die Besucher in ein Titanic-Erlebnis eintauchen: Oliver Forster (l.), Geschäftsführer CoFo Entertainment und Malte Fiebig-Petersen, Vorsitzender Deutscher Titanic Verein. © Christian Grube

Im Agra-Messepark können Besucher bei "Titanic – Eine immersive Reise" buchstäblich an Bord gehen und das Schiff so erleben, wie es seit über einem Jahrhundert nicht möglich war. In Köln und Hamburg sahen bereits mehr als eine halbe Million Menschen die Schau.

Bei einer Vorab-Führung gab der deutsche Titanic-Experte Malte Fiebig-Petersen spannende Einblicke und Hintergründe.

So erfuhr man beispielsweise, dass insgesamt 18 Personen aus dem damaligen Deutschen Reich an Bord waren – darunter eine Zofe aus dem thüringischen Oldisleben.

Einen besonderen Funfact für Leipziger hatte Fiebig-Petersen ebenfalls parat: Wer die Dimensionen der Titanic live nachempfinden möchte, muss lediglich in den Leipziger Hauptbahnhof gehen. Die große Empfangshalle verfügt über nahezu identische Ausmaße wie der berühmte Dampfer.