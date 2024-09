Internationale DJs und täuschend echte Coverband: Das erlebt Ihr am Samstag in Leipzig

DJs, Kinderfeste und Kulturspaziergänge: Was Ihr an diesem Samstag in Leipzig nicht verpassen dürft, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - An diesem Samstag kehren weltberühmte DJs und erstklassige Coverbands in Leipzig ein. Abgesehen davon dürfen sich Familien auf tolle Veranstaltungen wie das "K!DZ-Riesenkinderfest" vom Zoo-Leipzig und vieles mehr freuen. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die schönsten Events!

"K!DZ-Riesenkinderfest" im Zoo

Zugunsten der Leipziger Uni-Kinderklinik veranstaltet der Zoo bereits zum 27. Mal das Riesenkinderfest "K!DZ". Circa 30 Förderer und Partnerunternehmen freuen sich darauf, Euch an ihren Aktions- und Mitmach-Ständen begrüßen zu dürfen, und anschließend auf kräftige Spenden. Im vergangenen Jahr gingen mehr als 60.000 Euro an die Stiftung Kinderklinik. In diesem Jahr soll diese Summe natürlich überboten werden. "Mit diesem Fest schlagen wir die Brücke als Ort für Kinder und Familien zu Kindern und Familien, die uns aktuell aufgrund schwerer Krankheiten nicht besuchen können", sagte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold. Mehr zu der Veranstaltung erfahrt Ihr auf Zoo-Leipzig.de.

Zoo-Direktor Prof. Jörg Junhold hofft auf eine erfolgreiche Veranstaltung und jede Menge Spenden für die Uni-Kinderklinik. © Heiko Rebsch/dpa

Herbstrundgang in der Spinnerei und im Tapetenwerk

Sowohl die Spinnerei als auch das Tapetenwerk laden am Samstag zu einem Rundgang durch ihre Ateliers und Galerien ein. Hier lassen Künstler hinter die Kulissen und auf ihre neuesten Kreationen blicken. Beide Führungen starten ab 11 Uhr. Im Tapetenwerk, wo Ihr von der Werkskantine Rocky Maria und dem Café Zwischenfisch versorgt werdet, endet die Herbstfeier schon um 18 Uhr. In der Spinnerei bekommt Ihr sogar eine Stunde mehr Zeit. Mehr zu den Veranstaltungen findet Ihr auf Spinnerei.de sowie auf Tapetenwerk.de.

Sowohl das Tapetenwerk als auch die Spinnerei öffnen ab 11 Uhr für einen Herbstrundgang durch ihre Ateliers und Galerien. © Emily Mittmann

Solomun Open Air am Völkerschlachtdenkmal

Nach Ibiza, Málaga und Danzig führt es House-DJ Solomun (48) im Rahmen seiner World Tour auch in die sächsische Metropole. Neben Düsseldorf ist Leipzig die einzige auserwählte deutsche Stadt, in der der Superstar auflegen wird. Dafür hat er sich keinen geringeren Ort als das legendäre Völkerschlachtdenkmal ausgesucht. Der Einlass startet schon um 14 Uhr. Bis 22 Uhr kann dann getanzt werden. Auf Eventim bekommt Ihr noch die letzten verfügbaren Karten.



Das Völkerschlachtdenkmal verwandelt sich am Samstag in einen Open-Air-Rave mit Stargast DJ Solomun. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

20 Jahre "Slow Food" in der Plagwitzer Markthalle

Beim Sommerfest in der Plagwitzer Markthalle gibt es in diesem Jahr was zu feiern. Die Organisation "Slow Food" wird 20. Das bedeutet zwei Jahrzehnte voller Engagement mit dem Ziel, eine revolutionäre Ernährungswelt zu schaffen, die auf fairen Beziehungen und biologischer Vielfalt basiert sowie das Klima und die Gesundheit fördert. All das soll am Samstag von 15 bis 20 Uhr mit Livemusik, Info-Aktionen und Kinderprogramm gefeiert werden. Auf SlowFood.de erfahrt Ihr mehr.

Die Organisation "Slow Food" feiert im Rahmen des Sommerfests in der Plagwitzer Markthalle seinen 20. Geburtstag. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Lampionfahrt mit der Parkeisenbahn am Auensee

Der Verein der Parkeisenbahn am Auensee lädt von 19 bis 22 Uhr zur Lampionfahrt ein. Bunt beleuchtet und geschmückt begrüßt die Lok alle Kinder zwischen drei und 13 Jahren, die einen Lampion dabeihaben, zu einer kostenlosen Fahrt. Mit einem Fahrschein im Gepäck dürfen aber selbstverständlich auch alle anderen Gäste eine Runde drehen. Auf Parkeisenbahn-Auensee-Leipzig.de erfahrt Ihr mehr.

Bunt geschmückt lädt die Parkeisenbahn am Auensee zur Lampionfahrt. © Lutz Brose

Coldplay Tribute Band "Viva la Vida" im Felsenkeller

"Viva La Vida" (2008) ist nicht nur einer der bekanntesten und mitreißenden Hits der Band Coldplay. Es ist auch der Name der ebenso außergewöhnlichen Coldplay Tribute Band aus Stuttgart. Samt Lichtshow und detailliertem Bühnenbild wollen sie am Samstag im Felsenkeller die Songs ihres Vorbilds so authentisch wie möglich wiedergeben.

Die Coldplay Tribute Band "Viva la Vida" ist ab 21 Uhr im Felsenkeller zu Gast. © PR Viva La Vida/Copyright Alex Dietrich