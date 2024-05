"Katzeklo" in Leipzig: Helge Schneider begeistert im ausverkauften Gewandhaus

Leipzig - Stefan Raab (57) titelte einst: Wenn Helge Schneider (68) ruft, kommen die Massen. So auch am gestrigen Abend im Leipziger Gewandhaus. Dort machte Helge Schneider Halt mit seiner "Katzeklo auf Räder"-Tour.

Neben altbekannten Liedern hielt die Band auch einige Gags bereit. © Christian Grube

Die Band, bestehend aus Sandro Giampietro an der Gitarre, Reinhard Glöder (79) am Kontrabass, Willy Ketzer (73) am Schlagzeug und Sergej Gleithmann an der Geige, trug maßgeblich zur mitreißenden Atmosphäre bei.

Will man einzelne Höhepunkte des Abends ausmachen, fällt das sichtlich schwer.

Ob nun das Herbert Grönemeyer (68) gewidmete "She's gone" oder "Hundertausend Rosen". Man kann sich nicht entscheiden, womöglich auch, weil die Inszenierung stimmig ist. E- und U-Musik in perfekter Kombination.

Insgesamt war das Konzert ein gelungener Abend voller musikalischer Höhepunkte und humorvoller Einlagen, der das Publikum begeisterte und zum Schmunzeln brachte.

Helge Schneider bewies einmal mehr, dass er zu Recht zu den herausragenden Musikern Deutschlands zählt – und das, obwohl er eigentlich als Komiker bezeichnet wird.