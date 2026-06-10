Kein städtisches Public Viewing: Hier könnt Ihr trotzdem die Deutschlandspiele der WM in Leipzig schauen
Von Tamina Porada und Silvio Bürger
Leipzig - Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Am Sonntag spielt die deutsche Nationalmannschaft um 19 Uhr das erste WM-Gruppenspiel gegen Curaçao. Die Stadt Leipzig hat klargestellt: Ein städtisch organisiertes Public Viewing wird es nicht geben. Wo Ihr trotzdem in schöner Atmosphäre Fußball schauen könnt, hat TAG24 Leipzig euch zusammen gefasst und mit einigen den Veranstaltern gesprochen.
Felsenkeller-Biergarten
Gemütliche Atmosphäre gibt es im Biergarten des Felsenkellers. Alle Deutschlandspiele und alle Spiele mit einer Anstoßzeit vor 1 Uhr werden auf insgesamt sechs verschiedenen Screens gezeigt. Hier ist Platz für ungefähr 300 Gäste und auch bei schlechtem Wetter gibt es Sitzplätze, auf denen ihr garantiert trocken bleibt.
Passend zu einem der Gastgeberländer könnt Ihr während der WM ein US-amerikanisches Lager probieren. Dazu gibt es Fries mit verschiedenen Toppings, Gegrilltes, Burger, Currywurst und auch vegane und vegetarische Optionen.
Für einen garantierten Sitzplatz, vor allem wenn Ihr in größeren Gruppen kommen wollt, solltet Ihr unbedingt vorher online reservieren. Kurzentschlossene haben auch eine Chance, sollten aber rechtzeitig da sein.
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Dolden Mädel im Bayerischen Bahnhof
Das "Dolden Mädel" im Bayerischen Bahnhof ist ein Fest für alle, die sich eine ganz besondere Atmosphäre wünschen. Los geht es hier erst ab dem 20. Juni, wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste spielt.
Tickets müssen vorab erworben werden und kosten 25 Euro pro Person, dafür bekommt Ihr aber einen festen Sitzplatz und hausgebraute Biere und Hotdogs ab einer Stunde vor Anpfiff bis Abpfiff.
Insgesamt gibt es sechs Screens, auf denen die Spiele laufen, vor dem Lokal steht ein Lkw mit einer XXL-Leinwand. Je nach Bedarf werden auch Spiele von anderen Mannschaften mit früher Anstoßzeit übertragen. Dann könnt Ihr ganz normal à la carte bestellen.
Wie TAG24 vor Ort erfahren hat, solltet Ihr Euch beeilen, denn Tickets für den 2. Spieltag werden langsam knapp. Ihr könnt sie hier buchen. Wenn noch Platz ist, könnt Ihr es auch spontan probieren und das Angebot vor Ort buchen, dann aber eventuell mit eingeschränkter Sicht. Auch für den 3. Spieltag könnt Ihr online schon Tickets holen.
ALEX Leipzig
Mitten in der Innenstadt überträgt das "ALEX" alle relevanten Spiele mit früher Anstoßzeit und vor allem alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Dafür wird im Innenbereich eine Leinwand aufgehängt.
Wie gewohnt könnt Ihr alle Gerichte und Getränke von der Karte bestellen, die ein internationales Angebot und verschiedene Hauptspeisen und Snacks hat. Fußballfans bekommen im Restaurant einen eigenen Bereich, um in Ruhe und abseits des Innenstadt-Troubles zu schauen.
Da es nicht so viele Plätze gibt, solltet Ihr unbedingt reservieren und angeben, dass Ihr Fußball schauen wollt. Das geht am besten vor Ort oder telefonisch unter 0341 20067530.
Moritzbastei
Auch in der Moritzbastei werden die Deutschlandspiele live übertragen. Am Sonntag beginnt der Einlass eine Stunde vor Anstoß um 18 Uhr.
Bei gutem Wetter findet das Public Viewing auf der Terrasse statt, ansonsten gibt es Möglichkeiten, im Trockenen Fußball zu schauen. Getränke und Essen können ebenfalls bestellt werden.
Reservierungen sind nicht möglich, Ihr müsst also rechtzeitig kommen.
Übrigens: Gastronomen, die vom Ordnungsamt eine Genehmigung haben, dürfen auf ihren Freisitzen auch nach 22 Uhr die Spiele der WM zeigen. Da das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, laufen einige Spiele durch die Zeitverschiebung bei uns erst mitten in der Nacht.
Diese Lokale übertragen ebenfalls die Deutschlandspiele
- Spizz
- Barfusz
- Rennbahn Biergarten (alle Spiele bis Anstoß um 22 Uhr)
- Mückenschlösschen
- Herr Kauzig (mit XXL-LED-Leinwand)
- Dhillons Irish Bar & Grill
- McCormacks Irish Pub
- KillyWilly
- Gosenschenke Ohne Bedenken
- Joseph Pub
- LaBoum
- Bar42
- Bellini's Restaurant & Bar
- Champions Sportsbar
Für einen sicheren Sitzplatz und Tisch empfehlen wir Euch bei allen Lokalen vorab zu reservieren. Vor allem auf dem Freisitz können viele Restaurants und Bars keine Reservierung entgegennehmen. In diesem Fall lohnt es sich, etwas eher da zu sein.
Titelfoto: Bildmontage: Silvio Bürger