10.06.2026 06:27 Kein städtisches Public Viewing: Hier könnt Ihr trotzdem die Deutschlandspiele der WM in Leipzig schauen

In Leipzig wird es dieses Jahr kein zentrales Public Viewing geben, dafür bieten mehrere Lokale besondere Angebote an. TAG24 hat einige besucht.

Von Tamina Porada

Von Tamina Porada und Silvio Bürger Leipzig - Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Am Sonntag spielt die deutsche Nationalmannschaft um 19 Uhr das erste WM-Gruppenspiel gegen Curaçao. Die Stadt Leipzig hat klargestellt: Ein städtisch organisiertes Public Viewing wird es nicht geben. Wo Ihr trotzdem in schöner Atmosphäre Fußball schauen könnt, hat TAG24 Leipzig euch zusammen gefasst und mit einigen den Veranstaltern gesprochen.

Felsenkeller-Biergarten

Gemütliche Atmosphäre gibt es im Biergarten des Felsenkellers. Alle Deutschlandspiele und alle Spiele mit einer Anstoßzeit vor 1 Uhr werden auf insgesamt sechs verschiedenen Screens gezeigt. Hier ist Platz für ungefähr 300 Gäste und auch bei schlechtem Wetter gibt es Sitzplätze, auf denen ihr garantiert trocken bleibt. Passend zu einem der Gastgeberländer könnt Ihr während der WM ein US-amerikanisches Lager probieren. Dazu gibt es Fries mit verschiedenen Toppings, Gegrilltes, Burger, Currywurst und auch vegane und vegetarische Optionen. Für einen garantierten Sitzplatz, vor allem wenn Ihr in größeren Gruppen kommen wollt, solltet Ihr unbedingt vorher online reservieren. Kurzentschlossene haben auch eine Chance, sollten aber rechtzeitig da sein.

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Wer gemütliche Biergarten-Atmosphäre sucht, findet sie auf jeden Fall am Felsenkeller. © Silvio Bürger

Ein US-amerikanisches Lager wird extra während der WM serviert, um das USA-Feeling nach Leipzig zu bringen. © Silvio Bürger

Bei schlechtem Wetter gibt es geschützte Sitzplätze unter dem Karussell oder im Innenbereich von Naumanns Gaststube. © Silvio Bürger

Dolden Mädel im Bayerischen Bahnhof

Das "Dolden Mädel" im Bayerischen Bahnhof ist ein Fest für alle, die sich eine ganz besondere Atmosphäre wünschen. Los geht es hier erst ab dem 20. Juni, wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste spielt. Tickets müssen vorab erworben werden und kosten 25 Euro pro Person, dafür bekommt Ihr aber einen festen Sitzplatz und hausgebraute Biere und Hotdogs ab einer Stunde vor Anpfiff bis Abpfiff. Insgesamt gibt es sechs Screens, auf denen die Spiele laufen, vor dem Lokal steht ein Lkw mit einer XXL-Leinwand. Je nach Bedarf werden auch Spiele von anderen Mannschaften mit früher Anstoßzeit übertragen. Dann könnt Ihr ganz normal à la carte bestellen. Wie TAG24 vor Ort erfahren hat, solltet Ihr Euch beeilen, denn Tickets für den 2. Spieltag werden langsam knapp. Ihr könnt sie hier buchen. Wenn noch Platz ist, könnt Ihr es auch spontan probieren und das Angebot vor Ort buchen, dann aber eventuell mit eingeschränkter Sicht. Auch für den 3. Spieltag könnt Ihr online schon Tickets holen.

Im Innenbereich gibt es sechs Leinwände und Screens, um die Spiele zu schauen. © Silvio Bürger

Vor dem Dolden Mädel parkt ein LKW mit einer XXL-Leinwand. So könnt Ihr auch auf dem Freisitz mitfiebern. © Silvio Bürger

ALEX Leipzig

Mitten in der Innenstadt überträgt das "ALEX" alle relevanten Spiele mit früher Anstoßzeit und vor allem alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Dafür wird im Innenbereich eine Leinwand aufgehängt. Wie gewohnt könnt Ihr alle Gerichte und Getränke von der Karte bestellen, die ein internationales Angebot und verschiedene Hauptspeisen und Snacks hat. Fußballfans bekommen im Restaurant einen eigenen Bereich, um in Ruhe und abseits des Innenstadt-Troubles zu schauen. Da es nicht so viele Plätze gibt, solltet Ihr unbedingt reservieren und angeben, dass Ihr Fußball schauen wollt. Das geht am besten vor Ort oder telefonisch unter 0341 20067530.

Fußballfans bekommen im Innenbereich ein eigenes Areal, um unter sich zu sein und in Ruhe das Spiel zu schauen. © Silvio Bürger

Moritzbastei

Auch in der Moritzbastei werden die Deutschlandspiele live übertragen. Am Sonntag beginnt der Einlass eine Stunde vor Anstoß um 18 Uhr. Bei gutem Wetter findet das Public Viewing auf der Terrasse statt, ansonsten gibt es Möglichkeiten, im Trockenen Fußball zu schauen. Getränke und Essen können ebenfalls bestellt werden. Reservierungen sind nicht möglich, Ihr müsst also rechtzeitig kommen.

Die Moritzbastei liegt direkt in der Innenstadt. © Emily Mittmann

Übrigens: Gastronomen, die vom Ordnungsamt eine Genehmigung haben, dürfen auf ihren Freisitzen auch nach 22 Uhr die Spiele der WM zeigen. Da das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, laufen einige Spiele durch die Zeitverschiebung bei uns erst mitten in der Nacht.

Diese Lokale übertragen ebenfalls die Deutschlandspiele

Spizz

Barfusz

Rennbahn Biergarten (alle Spiele bis Anstoß um 22 Uhr)

Mückenschlösschen

Herr Kauzig (mit XXL-LED-Leinwand)

Dhillons Irish Bar & Grill

McCormacks Irish Pub

KillyWilly

Gosenschenke Ohne Bedenken

Joseph Pub

LaBoum

Bar42

Bellini's Restaurant & Bar

Champions Sportsbar