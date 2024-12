Konzerte, Shows und Party: So festlich wird Leipzigs erste Dezemberwoche

Nachdem der erste Advent den Startschuss für die Weihnachtszeit gegeben hat, folgt nun Leipzigs erste Dezemberwoche voller Veranstaltungen.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Nachdem die Eröffnung des Weihnachtsmarktes und der erste Advent den Startschuss für die Weihnachtszeit gegeben haben, folgt nun die erste Dezemberwoche. Welche Events Euch in Leipzig so richtig in Stimmung bringen und welche Euch den ganzen Kitsch vergessen lassen, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Max Herre und Joy Denalane im Haus Auensee (am Montag)

Max Herre und Joy Denalane (beide 51) sind keineswegs Unbekannte, wenn es um Deutschlands Hip-Hop und Soul geht. Kennengelernt hat sich das Paar 1999, als die Band "Freundeskreis" für das Duett "Mit Dir" eine passende Sängerin suchte und schließlich mit Joy fand. Glücklicherweise funkte es damals nicht nur musikalisch. Nach jahrelanger Zusammenarbeit und gemeinsamem Familienleben wagten sie den nächsten Schritt: ein gemeinsames Album. Am Montagabend gewähren sie im Rahmen der "Alles Liebe"-Tour einen Einblick in ihre Gefühlswelten und erzählen ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Tickets bekommt Ihr auf Eventim.de.

Max Herre und Joy Denalane (beide 51) gehen mit ihrem gemeinsamen Album "Alles Liebe" auf Tour. © Fabian Sommer/dpa

"DIE ANTWOORD" im Haus Auensee (am Mittwoch)

Auch am Mittwoch geht es mit einem musikalischen Power-Paar weiter. Seit Jahren mischt die südafrikanische Rap-Rave-Band "DIE ANTWOORD" mit experimentellen Klängen die Pop-, Elektro- und Rap-Szene auf und bringt zusammen, was zusammengehört. Nach einer langen Pause kehrten ¥o-Landi Vi$$er (40) und Ninja (50) schließlich auf die Bühnen der Welt zurück. Am Mittwochabend sind sie um 20 Uhr im Haus Auensee zu Gast. Auch hier bekommt Ihr die Tickets auf Eventim.de.

¥o-Landi Vi$$er (40) und Ninja (50) prägen als "DIE ANTWOORD" schon seit Jahren die Pop-, Elektro- und Rap-Szene. © EPA/MARCIN OBARA POLAND OUT

Kathy Kelly - Weihnachtskonzert in der Peterskirche (am Donnerstag)

Weihnachtsfeiern, Deko-Fieber und Geschenke-Trubel: An manchen Tagen scheint die Weihnachtszeit alles andere als besinnlich und ruhig zu sein. Um dem ganzen Stress mal für eine Weile zu entfliehen, nimmt Euch die ehemalige Frontfrau der "Kelly Family" Kathy Kelly (61) mit auf eine musikalische Reise fernab des schnelllebigen Alltags. Mit Liedern wie "Stille Nacht" oder auch "Last Christmas" vereint sie Tradition und Moderne und schafft eine einzigartige weihnachtliche Atmosphäre, die auch jeden Grinch auf das Fest einstimmt. Der Konzertabend startet um 19.30 Uhr in der Peterskirche. Hier könnt Ihr Euch vorab Karten sichern.

Kathy Kelly (61) stimmt am Donnerstag in der Peterskirche auf Weihnachten ein. © Henning Kaiser/dpa

Weihnachten mit Sarah Lesch in der Philippuskirche (am Freitag)

Auch Sängerin Sarah Lesch (38) wagt den Versuch, den Trubel einen Abend lang abschalten zu wollen. Mit ihrer Ukulele im Gepäck sowie der Unterstützung von Philipp Wiechert an Gitarre und Banjo verspricht sie einen "gemeinsamen Winterabend unter Freunden, mit viel Lachen, Liebe und Lametta - für die ganze bekloppte Familie". Tickets für die große Weihnachtstour bekommt ihr auf Mawi-Concert.de. Der weihnachtliche Abend beginnt um 20 Uhr in der Philippuskirche.

Sarah Lesch (38) versucht am Freitag in der Philippuskirche, für ihre Gäste eine besinnliche, weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen. (Symbolbild) © 123RF/freeprod

Mamma Mia im Spizz (am Freitag)

Das Spizz nimmt Euch am Freitag mit auf eine Zeitreise! Hier feiert Ihr zu den bekanntesten Songs der schwedischen Pop-Gruppe ABBA. Von "Money, Money, Money" bis "Lay All Your Love on Me", egal ob ABBA-Ultra oder Kulturbanause: Die Songs machen Euch garantiert zur "Dancing Queen".

Das Spizz widmet sich am Freitag der schwedischen Pop-Gruppe ABBA. © Pressenbild/Scanpix Schweden/epa/dpa