12.04.2025 06:50 Läufer erobern die Straßen: Diese Sperrungen erwarten Euch beim Leipzig Marathon

Von Emily Mittmann

Leipzig - Im Rahmen des 47. Leipzig Marathons am Sonntag kommt es in der Messestadt zu Straßensperrungen. So wird es bereits am Vortag im Startbereich Einschränkungen geben. Zum 47. Mal starten am Samstag Hunderte Läufer zum Leipzig Marathon. © 123rf/claudiodivizia Bereits zum 47. Mal stellen sich am Sonntag Hunderte Läufer den Strecken des Leipzig Marathons. Über mindestens 4 bis maximal 42 Kilometer führen die Routen ihre Teilnehmer quer durch die Messestadt, wodurch es zu zahlreichen Sperrungen kommt. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, wird der Startbereich auf der Straße "Am Sportforum" schon am Samstagabend ab 18.15 Uhr bis Montag um 18 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Zoo Leipzig Tödliche Coli-Bakterien! Zoo Leipzig bangt um seine Gorillas Die Sicherung der Strecken und die damit einhergehenden Halteverbote sollen für Sonntag ab 5 Uhr durchgesetzt werden. Geduld gefragt! Diese Straßen in Leipzig sind betroffen Die 21 Kilometer lange Strecke führt ihre Teilnehmer quer durch die Messestadt. (Symbolbild) © 123rf/rachwal Zudem wird von 9 bis 16 Uhr die gesamte Laufstrecke gesperrt. Für den Halbmarathon und Marathon umfasst dies unter anderem die Jahnallee, den Martin-Luther-Ring, den Augustusplatz, den Grimmaischen Steinweg, die Prager Straße, die Straße des 18. Oktober, die Kurt-Eisner-Straße oder auch die Karl-Heine-Straße. Entsprechende Umleitungen sollen ausgeschildert werden. Leipzig Lokal Riesen-Ärger um neues Leipziger Quartier: Umweltschützer entsetzt über "skandalöse Vorgänge" In den Bereichen Harkot- und Riemanstraße, Kurt-Eisner- und Arthur-Hoffmann-Straße, An den Tierkliniken und der Semmelweißstraße sowie Ost- und Prager Straße sollen Schleusen errichtet werden. Nichtsdestotrotz werden alle Verkehrsteilnehmer um Geduld und Vorsicht gebeten. Aktuelle Infos zu betroffenen Straßen und Umleitungen findet Ihr auf Leipzigmarathon.de und L.de.

