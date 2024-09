Leipzig calling! Hier könnt Ihr Euch mit einer Olympia-Siegerin messen

Die zweifache Skilanglauf-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle (43) ist in Leipzig dabei. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die früher höchst erfolgreiche Skilangläuferin und Biathletin holte 2002 in Salt Lake City über 4 x 5 km sowie acht Jahre später in Vancouver im Teamsprint Gold für Deutschland, wurde zudem in Salt Lake City im Sprint, 2006 in Turin und in Vancouver über 4 x 5 km jeweils Zweite.

Hinzu kommen Goldmedaillen bei der WM 2003 in Val die Fiemme, bei der Deutschen Meisterschaft 2012 in Altenberg sowie bei der Junioren-WM 2000 im slowakischen Štrbské Pleso.

Jetzt wird die gebürtige Traunsteinerin am 13. Oktober über die Halbmarathon-Distanz (21,1 Kilometer) durch die Messestadt flitzen. Und Ihr könnt es mit dem Sport-Ass aufnehmen und versuchen, Sachenbacher-Stehle hinter Euch zu lassen.

