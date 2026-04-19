Leipzig Marathon trotz Regenwetter: Sieger zieht Fazit

Leipzig - Zum 48. Mal war die Messestadt im Lauffieber. Insgesamt 14.351 Läuferinnen und Läufer traten am Sonntag in verschiedenen Distanzen beim Leipzig Marathon an und ließen sich auch von Regenwetter nicht abhalten.

Jakob Lange (30) belegte den ersten Platz in der Marathon-Distanz. © Jan Kaefer

Am schnellsten in der Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern war Jakob Lange.

Der 30-Jährige schaffte es noch im Trockenen in einer Zeit von 2:17:43 Stunden ins Ziel.

"Die zweite Runde war zäh, aber die Zuschauer an der Strecke waren so toll. Leipzig hat es mir einfach angetan. Coole Stadt – coole Strecke!", resümierte er im Anschluss.

Bei den Frauen machte Antonia Müller das Rennen in einer ebenso bemerkenswerten Zeit von 2:43:07 Stunden.

Auch die anderen Distanzen waren ein voller Erfolg. "Abgesehen vom Wetter sind wir sehr glücklich mit der diesjährigen Ausgabe", so das Fazit des Veranstaltungsleiters Michael Mamzed.

Bei Weitem die meisten Personen hatten an der Halbmarathon-Distanz teilgenommen. Unter den über 6500 Läufern konnten sich Karl Diedrich in einer Zeit von 1:08:38 Stunden und Lotta Hanzelmann mit 1:21:38 Stunden als Erstplatzierte durchsetzen.

"Die Organisation des Halbmarathons war die größte Herausforderung. Vor allen Dingen am Start war Geduld gefragt", betonte auch der Veranstalter. Doch einmal in Bewegung lief alles einwandfrei.