Mit Essen spielt man nicht, oder? Bei dieser 7-Gänge-Dinnershow wird gepinselt und gekleckst

Leipzig - Das Leipziger Hotel "Innside by Meliá" feierte am Donnerstagabend den Grand Launch seiner neuen Dinnershow "7 Paintings".

Mit Pipetten, Pinseln und Spray-Dosen geht es wortwörtlich ans Werk. © Emily Mittmann

Sieben weltberühmte Künstler in sieben außergewöhnlichen Gängen: Das ist das Konzept der immersiven Dinnershow "7 Paintings" von InterDine.

"Immersiv bedeutet, dass sie eintauchen in das Thema. Sie sind mitten drin, Sie sind umhüllt von dem Thema", erklärte Hotelmanager Robert Bauer gegenüber TAG24.

Nach Dubai, Berlin und Dresden kommt der kulinarische Ausflug in die Kunstgeschichte nun auch in das Leipziger Hotel "Innside by Meliá".

Ziel sei es, damit nicht nur die Hotelgäste anzusprechen, sondern auch Besucher aus der Region zu begeistern.

"Wir wollen nicht nur für Leute von außerhalb da sein, sondern wir wollen auch für die Leipziger da sein."