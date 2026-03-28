Lichtermeer in der Arena: Clueso feiert emotionalen Tourabschluss in Leipzig
Leipzig - Der Tourabschluss von Clueso in der QUARTERBACK Immobilien ARENA in Leipzig wurde zu einem emotionalen und energiegeladenen Abend. Mit seinem zehnten Album "Deja vu" war der 45-Jährige auf großer Arena-Tour durch Deutschland unterwegs und präsentierte dabei sein bislang persönlichstes Werk.
Besonders bewegend wurde es beim Song "Ballon", den Clueso für seinen Vater Rolli geschrieben hat. Während er darin auf seine Kindheit zurückblickte, tauchten die rund 8000 Fans die Arena in ein Meer aus Handylichtern und winkten sogar mit bunten Ballons.
Doch auch die tanzbaren Momente kamen nicht zu kurz. Bei Songs wie "Tanzen" verwandelte sich die Arena in eine große Party, bei der das Publikum ausgelassen mitging. Gleichzeitig nahm sich Clueso Zeit, um über die Bedeutung seiner Crew zu sprechen: "Es ist die liebste Crew - wie geil jeden Tag alle miteinander sind. Es ist eine wundervolle Tour."
Besonders hob er dabei Bassistin Marlene hervor, die gemeinsam mit ihrem Partner René (ebenfalls Teil der Band) das Tourleben mit ihrer kleinen Familie meistert. Mit einem Augenzwinkern erzählte Clueso: "'Ey, ihr seid doch eine modere Firma, können wir die Kleine nicht mit auf Tour nehmen?' Und wir meinen: Ja klar. Und mit Amy haben wir jemanden in der Crew, der aufpassen wird. Wenn man das will, kriegt man das irgendwie hin."
Dass Amy nebenbei auch Gitarre spielt, blieb nicht unbemerkt: Spontan und nur heute in Leipzig holte Clueso sie auf die Bühne, wo sie den Song "Skinny Butterfly" performen durfte.
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Clueso gibt Ausblick auf Open-Air-Sommer
Für einen besonders intimen Moment sorgte der Künstler, als er sich mitten ins Publikum begab und dort zwei Songs akustisch spielte. Der emotionale Höhepunkt folgte schließlich mit "Cello", bei dem die Fans die Parts von Udo Lindenberg textsicher mitsangen.
Begleitet wurde die Tour von Sängerin Lotte, die derzeit an einem neuen Album arbeitet. Für einen besonderen Moment sorgte das gemeinsame Duett "Wenn du liebst", das mit viel Emotion überzeugte.
Ein Ausblick auf den kommenden Sommer durfte ebenfalls nicht fehlen: Clueso kündigte seine Open-Air-Tour an - unter anderem mit Konzerten in Erfurt auf dem Domplatz und in Dresden am Elbufer. Einen ersten Vorgeschmack gab es mit dem neuen Song "Verrückter Sommer", einem entspannten Track mit sommerlichem Flair.
Und weil es der letzte Abend der Tour war, hatte Clueso am Ende noch einen ganz persönlichen Wunsch: Der Sänger hatte sich für die Konzerte vorgenommen, auf Alkohol zu verzichten. Nach Wochen der Abstinenz bat er augenzwinkernd seinen Tourmanager um einen Gin Tonic - der ihm schließlich auch erfüllt wurde.
Titelfoto: Montage: privat