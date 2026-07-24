Mit Freibier und Sonderaktionen: Historische Domholzschänke bei Leipzig feiert großes Jubiläum

Schkeuditz - Im idyllischen Auwald zwischen Leipzig und Halle (Saale) liegt die Domholzschänke. Das Ausflugslokal ist vor allem bei Wandern und Radfahrern ein beliebtes Ziel - und das schon seit mittlerweile 100 Jahren.

Seit 1926 gibt es die Domholzschänke schon. © Michael Strohmeyer

Dieser "Meilenstein", wie die Inhaber es nennen, wird am heutigen Freitag groß gefeiert.

Seit 14 Uhr ist die Party mit Musik, Hüpfburgen für die jüngsten Gäste und einem Programm mit Livemusik und einem DJ in Gang.

Im Fokus steht aber natürlich das, wofür die Gaststätte nun schon seit 100 Jahren so bekannt ist: die Gastronomie.

Üblicherweise tischt die Inhaberin Katrin Jeworowski zusammen mit ihrem Team deutsche und griechische Gerichte auf. Zum heutigen Jubiläum gibt es außerdem noch Pizza aus dem Steinofen, Wildgulaschsuppe und Röster.

Auf Facebook versprach die Domholzschänke zudem Freibier, solange der Vorrat reicht. Wenn dieser aufgebraucht ist, gibt es aber trotzdem noch Getränke - teilweise sogar zum Pauschalpreis von fünf Euro.