Mit Freibier und Sonderaktionen: Historische Domholzschänke bei Leipzig feiert großes Jubiläum
Schkeuditz - Im idyllischen Auwald zwischen Leipzig und Halle (Saale) liegt die Domholzschänke. Das Ausflugslokal ist vor allem bei Wandern und Radfahrern ein beliebtes Ziel - und das schon seit mittlerweile 100 Jahren.
Dieser "Meilenstein", wie die Inhaber es nennen, wird am heutigen Freitag groß gefeiert.
Seit 14 Uhr ist die Party mit Musik, Hüpfburgen für die jüngsten Gäste und einem Programm mit Livemusik und einem DJ in Gang.
Im Fokus steht aber natürlich das, wofür die Gaststätte nun schon seit 100 Jahren so bekannt ist: die Gastronomie.
Üblicherweise tischt die Inhaberin Katrin Jeworowski zusammen mit ihrem Team deutsche und griechische Gerichte auf. Zum heutigen Jubiläum gibt es außerdem noch Pizza aus dem Steinofen, Wildgulaschsuppe und Röster.
Auf Facebook versprach die Domholzschänke zudem Freibier, solange der Vorrat reicht. Wenn dieser aufgebraucht ist, gibt es aber trotzdem noch Getränke - teilweise sogar zum Pauschalpreis von fünf Euro.
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Zur großen Feier ist bis Open End geöffnet
Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind bereits am Nachmittag in das Lokal im Auwald gekommen, um zu gratulieren.
Das wird sich wohl noch den ganzen Tag fortsetzen, denn zum großen 100-jährigen Geburtstag gibt es keine feste Schließzeit. Wie lange der Abend geht, macht Katrin Jeworowski abhängig von der Laune der Gäste.
Die Feierlichkeiten in diesem Sommer enden damit aber noch nicht. Am 7. August und 4. September finden Comedy-Abende statt (weitere Infos dazu hier) und darüber hinaus hat das Ausflugslokal wie gewohnt an sechs Tagen in der Woche geöffnet.
Titelfoto: Michael Strohmeyer