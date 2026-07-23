Mit exklusiven Einblicken in die neue Staffel: "In aller Freundschaft" feiert besonderes Fan-Event in Leipzig
Leipzig - Große Premiere in Leipzig! Zum ersten Mal fand die "In aller Freundschaft"-Nacht (kurz IaF) bei den Filmnächten statt. Die Fans kamen aus ganz Deutschland und haben sich einige besondere Dinge einfallen lassen, um die elf Schauspielerinnen und Schauspieler zu überraschen und um ihre Liebe zu der Kultserie zu zeigen. TAG24 war vor Ort.
Knapp 1000 Fans besuchten die Veranstaltung, die zum ersten Mal stattgefunden hat. Die Serienstars nahmen sich Zeit für Autogramme und Fotos. Das große Highlight war die exklusive Preview von zwei Folgen der neuen Staffel, die erst im Herbst im TV ausgestrahlt werden. Trotz des später einsetzenden Regens war die Stimmung super.
Anni (30) aus Uelzen und Sarah (29) aus Hannover waren überglücklich, nachdem sie Autogramme und Fotos von ihren Lieblingsstars bekommen haben. Ihre Favoriten sind Dr. Rolf Kaminski (gespielt von Udo Schenk, 73) und Verwaltungschefin Sarah Marquardt (gespielt von Alexa Maria Surholt, 58).
Seit ihrer Kindheit sind sie Fans der Serie und besonders die letzte Folge vor der Sommerpause hat es ihnen angetan. Darin kommt Verwaltungschefin Sarah Marquardt der Gesundheitsdezernentin Antonia Meiler (gespielt von Muriel Baumeister, 54) näher.
Wie es weitergeht, bleibt offen, aber schon die kleinen romantischen Annäherungen haben Anni und Sarah viel bedeutet. Sie haben sich T-Shirts drucken lassen auf denen "Every Sarah needs her Antonia" und Zitate aus der Folge stehen.
Für die Schauspielerinnen und Schauspieler war es auch ein ganz besonderer Abend. "Es war sehr aufregend. Ich glaube, so etwas mit so vielen Fans haben wir noch nie gemacht", sagte Arzu Bazman (48, spielt in der Serie Arzu Ritter) aufgeregt.
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Besondere Aktion zum Abschied von Rolf Becker (†90)
Auch Julia (32) aus Mannheim, Emma (25) aus Hohenstein-Ernstthal und Leonie (19) aus Magdeburg haben sich für die "IaF"-Nacht etwas ganz Besonderes überlegt.
Vorab wurde bekannt, dass die Folge "Manchmal muss es kein Arzt sein" gezeigt wird, die den Abschied von Rolf Becker (†90) thematisiert. Becker war im Dezember 2025 verstorben und gehörte mehr als 20 Jahre zum Team der Kultserie.
Die drei haben unzählige weiße Stoffstücke und Taschentücher mitgebracht und an andere Fans verteilt, um sie zu wedeln, wenn Rolf Becker in seiner Rolle als Otto Stein offiziell verabschiedet wird. "Ich denke, es wird krass werden", sagte Emma vorab zu TAG24.
Die drei Frauen kennen sich durch Instagram. Die Liebe zum Serienableger "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" hat sie ursprünglich zusammengeführt.
Die erste "IaF"-Nacht war ein Erfolg
An der Galopprennbahn Scheibenholz wurde außerdem exklusiv die neue Folge "Eins gegen Eins" gezeigt. Dort hat die frühere Fußball-Nationalspielerin und TV-Expertin Almuth Schult (35) einen Gastauftritt.
Wer in Leipzig nicht dabei sein konnte, muss sich noch etwas gedulden, bis die zwei neuen Folgen im Fernsehen für alle ausgestrahlt werden.
Voraussichtlich am 1. September ist die Serie dann zurück aus der Sommerpause und läuft zur gewohnten Sendezeit.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose