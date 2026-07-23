Mit exklusiven Einblicken in die neue Staffel: "In aller Freundschaft" feiert besonderes Fan-Event in Leipzig

Leipzig - Große Premiere in Leipzig ! Zum ersten Mal fand die " In aller Freundschaft "-Nacht (kurz IaF) bei den Filmnächten statt. Die Fans kamen aus ganz Deutschland und haben sich einige besondere Dinge einfallen lassen, um die elf Schauspielerinnen und Schauspieler zu überraschen und um ihre Liebe zu der Kultserie zu zeigen. TAG24 war vor Ort.

Sarah (29, l.) und Anni (30, r.) sind extra aus Niedersachsen nach Leipzig gekommen, um Autogramme ihrer Lieblingsserienstars zu sammeln. © Lutz Brose

Knapp 1000 Fans besuchten die Veranstaltung, die zum ersten Mal stattgefunden hat. Die Serienstars nahmen sich Zeit für Autogramme und Fotos. Das große Highlight war die exklusive Preview von zwei Folgen der neuen Staffel, die erst im Herbst im TV ausgestrahlt werden. Trotz des später einsetzenden Regens war die Stimmung super.

Anni (30) aus Uelzen und Sarah (29) aus Hannover waren überglücklich, nachdem sie Autogramme und Fotos von ihren Lieblingsstars bekommen haben. Ihre Favoriten sind Dr. Rolf Kaminski (gespielt von Udo Schenk, 73) und Verwaltungschefin Sarah Marquardt (gespielt von Alexa Maria Surholt, 58).

Seit ihrer Kindheit sind sie Fans der Serie und besonders die letzte Folge vor der Sommerpause hat es ihnen angetan. Darin kommt Verwaltungschefin Sarah Marquardt der Gesundheitsdezernentin Antonia Meiler (gespielt von Muriel Baumeister, 54) näher.

Wie es weitergeht, bleibt offen, aber schon die kleinen romantischen Annäherungen haben Anni und Sarah viel bedeutet. Sie haben sich T-Shirts drucken lassen auf denen "Every Sarah needs her Antonia" und Zitate aus der Folge stehen.

Für die Schauspielerinnen und Schauspieler war es auch ein ganz besonderer Abend. "Es war sehr aufregend. Ich glaube, so etwas mit so vielen Fans haben wir noch nie gemacht", sagte Arzu Bazman (48, spielt in der Serie Arzu Ritter) aufgeregt.