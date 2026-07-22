Mit DJ F. Meinecke: Leipziger Club lädt zu Disco-Open-Air und Ihr könnt dabei sein

Leipzig - Ihr habt mal wieder Bock auf Disco? Auf Schlaghosen und jede Menge Glamour? Dann haben wir genau das Richtige für Euch, denn am 29. August öffnet der Leipziger Sky Club seinen Outdoor-Floor für das "The Power of Disco"-Open Air. Das Beste daran: Ihr könnt gratis dabei sein!

Der 29. August steht im Leipziger Sky Club ganz im Zeichen der Discokugel: Das "The Power of Disco"-Open Air holt den Sound dieser legendären Ära in die Gegenwart. © Sky Club

Denn TAG24 verlost 2 x 2 Tickets für das Mega-Event, das unter anderem den "Godfather of Oldschool", DJ F. Meinecke, nach Leipzig bringt und der laut einer Beschreibung auf "Eventfrog" die prägendsten Club-Hits aller Zeiten wie kein anderer mixt.

"Mit einem Gespür für Timing und Dynamik verbindet er moderne elektronische Sounds zu einem durchgängigen Flow, der sich konstant steigert und die Energie im Raum spürbar macht", schreiben die Veranstalter selbst über den Star des Abends.

Ebenfalls dabei: Die DJs MaMü und Marco Vetters, die das Line-up mit Meinecke abrunden und ebenfalls für Tanzstimmung sorgen werden.

Weitere Infos zum Event findet Ihr auf der offiziellen Website des Clubs unter skyclub-leipzig.de.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich eine Mail mit dem Kennwort "Disco" an [email protected] senden. Die Gewinner werden dann von uns ausgelost und kontaktiert.