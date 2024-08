Mit Alligatoah, Trettmann und Co.: So war der erste Tag des Highfield

Großpösna - Das Highfield 2024 ist gestartet! Zum Auftakt heizte nicht nur die Sonne den rund 30.000 angereisten Fans ein. Acts wie Peter Fox, Alligatoah und Provinz verwandelten das Festivalgelände mit jeder Menge Spielfreude in eine riesige Partyzone.

Am Freitag startete das Highfield 2024 mit jeder Menge Sonne und guter Laune. © Christian Grube

Die ersten hartgesottenen Fans waren bereits am Donnerstagmorgen angereist, um sich einen guten Spot auf dem Zeltplatz zu ergattern. Am Freitagmorgen wurden sie schon früh von der Sonne aus ihren Schlafsäcken gescheucht. Das Thermometer hatte bereits nach kurzer Zeit die 30-Grad-Marke erreicht und verwandelte das Gelände in einen Ofen.

Langjährige Highfield-Freunde sind derartige Umstände jedoch zum Glück gewohnt und wissen sich zu helfen. Wer konnte, kühlte sich mit einem Sprung in den Störmthaler See ab. Darüber hinaus standen zahlreiche kostenfreie Trinkwasserquellen überall auf dem Areal bereit. Auf der Festival-Website gab es weitere Tipps, wie sich Gäste bei den Temperaturen helfen können.

Auf der Bühne am Strand sorgten am Nachmittag bereits die "Bierbabes", Nele und "Tränen" für gute Laune. Um 16.45 Uhr eröffneten dann "Schmutzki" auf der Green Stage das eigentliche Festival-Gelände zu jeder Menge Applaus.

Es folgten Antje Schomaker, "Akne Kid Joe", Betterov, "Montreal" und Makko, bevor mit den Donots der erste große Act auf der Bühne stand. Die Punkrocker aus Ibbenbüren begehen in diesem Jahr bereits ihr 30-jähriges Jubiläum, was sie natürlich auch ausgiebig mit den Highfield-Fans feierten.