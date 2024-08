Start des Highfield 2024! Fans trotzen der Hitze, fällt am Wochenende noch Regen?

Großpösna - Highfield-Wochenende in Leipzig ! 30.000 Festivalfreunde fanden sich am Freitag am Störmthaler See zusammen, um gemeinsam drei Tage lang Musik zu feiern. Bereits zum Auftakt setzte ihnen jedoch ein alter Bekannter zu: die Hitze.

Das Highfield 2024 ist gestartet und auch in diesem Jahr trotzen die rund 30.000 Fans der Hitze. © Christian Grube

30 Grad im Schatten zeigte die Wetter-App am Freitagnachmittag für den Raum Leipzig an. Hartgesottene Highfield-Fans hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die erste Nacht am Strand mit den DJs El Mano und Dennis Concorde gefeiert, waren am Donnerstag angereist, um sich einen guten Spot auf dem Zeltplatz zu sichern. Schon in den Morgenstunden wurden viele von ihnen aus den Schlafsäcken getrieben. Die Sonne war schlichtweg zu stark und erwärmte in kurzer Zeit die Zelte.

Das Partyvolk ließ sich davon jedoch keineswegs die Stimmung vermiesen, zog kurzerhand wieder an den Strand, diesmal um sich mit einem Sprung in den Störmthaler See abzukühlen. Zahlreiche kostenlose Trinkwasserspender sowohl auf den Zeltplätzen als auch auf dem Festivalgelände lieferten ebenfalls Erfrischung.

Als um 16.45 Uhr Schmutzki die Party auf der Green Stage eröffneten, war der Bereich vor der Bühne bereits gut gefüllt und die Leute in bester Laune. Die Menge sang fleißig mit, ließ sich immer wieder zum Tanzen animieren und trug Sänger Beat Schmutz bei "Zelplatz Baby" auf Händen über das Areal.

Auf der offiziellen Festival-Website haben die Organisatoren weitere Tipps gegen die Hitze bereitgestellt, darunter: Sonnencreme benutzen! "Wir empfehlen dir eine Kopfbedeckung zu tragen. Trinkt ausreichend Wasser. Auf dem Festivalgelände gibt es Trinkwasserstellen, wo du dich kostenlos mit Wasser versorgen kannst", heißt es dort weiter. "Gebt aufeinander acht!"