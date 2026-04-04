Mit Überraschungs-Gast! Auf Leipzig wartet ein "runder" Calmund-Abend

Leipzig - Am 12. Mai noch nichts vor? Dann wäre vielleicht ein Besuch im Haus Leipzig eine gute Idee, um sich die Bühnenshow "Ein runder Abend – mit Fußball & Freunden" von Fußball-Legende Reiner Calmund (77) anzuschauen.

Fußball-Legende Reiner Calmund (77) kommt im Mai nach Leipzig, um Geschichten aus seiner bewegenden Karriere zu erzählen. © Henning Kaiser/dpa

Geschichten "mit viel Witz, Tiefgang und Energie von seinen Erlebnissen rund um das Spielfeld", werden versprochen.

Klar, der 77-Jährige hat in seiner Karriere ja auch einiges gesehen. Gerade in seiner Zeit als Hauptverantwortlicher der Fußballabteilung von Bayer Leverkusen hat er so einiges gesehen, was er in unnachahmlicher Manier auch in Leipzig preisgeben möchte.

Mit dabei: ein Überraschungsgast aus der Welt des Sports! "Wer dabei ist, bleibt bis zum Schluss geheim. Sicher ist: Es wird leidenschaftlich, lustig und überraschend persönlich", heißt es im Programm.