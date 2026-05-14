14.05.2026 06:33 Nicht nur Bechern bis zum Umfallen: Was ist los zu Himmelfahrt in und um Leipzig?

Vatertag oder Männertag, eins ist klar: Der Feiertag ist nicht nur zum Bechern da. Leipzig hat zu Christi Himmelfahrt viele tolle Events zu bieten.

Von Juliane Bonkowski, Tamina Porada

Leipzig - Vatertag oder Männertag - nennt es, wie Ihr wollt, aber eins ist klar: Der Feiertag ist nicht nur zum Bechern da. Leipzig hat zu Christi Himmelfahrt für alle Unternehmungslustigen tolle Events zu bieten.

Himmelfahrt Open Air

Schönefeld-Abtnaundorf - Nordöstlich vom Zentrum könnt Ihr von 15 bis 22 Uhr auf "Wolkezwei" schweben. Das "Himmelfahrt Open Air 2026" bietet elektronische Musik und jede Menge Stimmung. "Taucht ein in einen Tag voller Emotion, Energie und elektronischer Vielfalt – tanzbar, dynamisch und mit Seele", lädt der Veranstalter ein. Es erwarten Euch tolle DJs, Spots zum Chillen und kalte Drinks. Tickets bekommt Ihr auf wolkezwei.de. Übrigens: Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es eine Indoor-Alternative.

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Auf dem "Wolkezwei"-Open-Air könnt Ihr einen tollen Tag mit Elektromusik verbringen. © Facebook/Wolkezwei

Männertag in der Krostitzer Brauerei

Krostitz - Komplett zu kurz kommen soll des Deutschen liebstes Getränk natürlich trotzdem nicht. Auch die Krostitzer Brauerei feiert von 11 bis 18 Uhr den Ur-Krostitzer Männertag. Es wird Euch ein buntes Programm geboten, samt Livebands, Spielen und tollen Überraschungen. Da sind nicht nur Männer herzlich willkommen, sondern die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

Nicht nur Biertrinker kommen beim Ur-Krostitzer Männertag auf ihre Kosten. © 123RF/engy14

Der Ur-Krostitzer Männertag ist in jedem Jahr sehr beliebt. © Krostitzer Brauerei

Live im Musikpavillon

Zentrum-Süd - Eine Liveband gibt es am Nachmittag auch mitten im Clara-Park: Die Musikpavillon Dixie Five treten von 14 bis 18 Uhr im Biergarten des Musikpavillons auf. Hier könnt Ihr Euch in wunderschöner, grüner Umgebung mit Dixieland-Jazz-Musik beschallen lassen und Euch so manches Getränk, Snacks und Eis gönnen.

Mit jazziger Dixieland-Musik werdet Ihr im Musikpavillon unterhalten. © Facebook/Musikpavillon Leipzig

Spieli-Spieli statt Saufi-Saufi

Plagwitz - "Kommt gerne einfach so zum Spielen vorbei, wenn ihr Bollerwagen und Bier nichts abgewinnen könnt", lädt das Spielecafé Tagedieb jeden ein, der richtig Lust auf Brettspiele hat. Das Motto: Spieli-Spieli statt Saufi-Saufi! Anlässlich des Vater- und Männertags werden thematisch passende Spiele ausgepackt. Geöffnet ist ab 13 Uhr, einen Tisch reservieren könnt Ihr unter tagedieb-leipzig.de.

Brettspiele statt Bier gibt es im Spielecafé Tagedieb in Plagwitz. © Feuerland Spiele/PR

Feiertag im Zeichen der DEFA

Lindenau - Wer Bock auf ein bisschen Kultur und Filmgeschichte hat, ist in der Spinnerei genau richtig. Zum 80-jährigen Jubiläum der DEFA, der größten Filmgesellschaft der DDR, zeigt das Luru Kino am ganzen Wochenende eine besondere Filmreihe mit neu digitalisierten Klassikern. Zu Himmelfahrt läuft um 17 Uhr "Die Entfernung zwischen dir und mir und ihr" aus dem Jahr 1988, in dem es um eine komplizierte Beziehung zwischen einer Journalistin, einer Popsängerin und einem Buchhändler geht. Tickets für 6 Euro gibt es hier. Tipp: Auch in anderen Leipziger Kinos werden diverse DEFA-Filme an diesem Wochenende gezeigt. Eine Übersicht findet Ihr auf der Webseite der DEFA-Stiftung.

DEFA-Filme könnt Ihr ab Donnerstag in verschiedenen Leipziger Kinos sehen. © Nestor Bachmann/dpa-Zentralbild/dpa

Entdecker-Rallye im Leipziger Zoo

Zentrum-Nord - Für alle Schulkinder und Familien gibt es das ganze Wochenende über im Leipziger Zoo eine Entdecker-Rallye. Bei einem Rundgang durch den Zoo müssen anspruchsvolle Rätsel gelöst werden und es gibt kuriose Fakten über die tierischen Bewohner. Die Rallye-Bögen gibt es am Infomobil oder im Safari-Büro. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Bonus: Gegen einen Aufpreis kann auf dem Vorplatz des Gondwanalands auch ein Specksteintier bemalt werden.

Zu einer der Hauptattraktionen gehört aktuell das Koala-Jungtier Inala. © Zoo Leipzig

Velvet Streetfestival

Südvorstadt - Die Kohlenstraße vorm Club Velvet wird am Donnerstag zu einem kostenlosen Open-Air-Festival. Von 15 bis 22 Uhr legen verschiedene DJs auf, dazu gibt es preiswerte Getränke, Pizza und Burger. Die Veranstalter versprechen Festival-Feeling mitten in der Stadt, jeder kann spontan vorbeikommen. Wer länger machen möchte: Nach 22 Uhr wird die Party dann in den Club Velvet verlegt.