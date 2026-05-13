Reiner Calmund in Leipzig: So richtig rund war dieser Abend trotz Mintzlaff-Besuch nicht

Leipzig - Mit seiner Bühnen-Tour " Reiner Calmund: Ein runder Abend mit Fußball & Freunden " reist der titelgebende Sportfunktionär, der viele Jahre lang Hauptverantwortlicher der Fußballabteilung von Bayer Leverkusen war, momentan durch Deutschland. Am Dienstagabend hat er im Haus Leipzig haltgemacht und einen großen Überraschungsgast mitgebracht.

Guido Schäfer (61, l.) moderierte den Abend von Reiner Calmund (77, M.), der Überraschungsgast Oliver Mintzlaff (50) eingeladen hatte. © Silvio Bürger

Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff (50) war bei der zweistündigen Veranstaltung (inklusive viertelstündiger Halbzeitpause) geladen, bevor er sich mit Jürgen Klopp (58) auf den Weg Richtung Dubai machte, wie er sagte.

Moderiert wurde der Abend von Guido Schäfer (61), der wie immer nicht müde wurde, Sticheleien zu verteilen und über sein Leben zu sprechen.

Eigentlich alles angerichtet für einen unterhaltsamen Fußball-Talk im vollgepackten Haus Leipzig - halt je nachdem, welche Erwartungshaltung man an den Abend hatte.

Beworben wird die Bühnen-Tour nämlich mit folgenden Worten: "Mit seiner unverwechselbaren Art nimmt 'Calli' sein Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise durch die Welt des Fußballs und darüber hinaus. Es entsteht ein einzigartiger Mix aus Humor, Insiderwissen und persönlichen Geschichten, der sowohl Fußballfans als auch alle anderen Zuschauer begeistert. Reiner Calmund begeistert mit Charme, Witz und viel Herz - und macht diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis."

Klingt schon sehr danach, als würde der 77-Jährige den Abend fest im Griff haben und neben seinen Anekdoten seine Gäste hin und wieder zu Wort kommen lassen. So war es aber nicht.