"Night Fever, Night Fever": Tribute-Band bringt die Bee Gees nach Leipzig und ihr könnt Karten gewinnen

Leipzig - Sie waren die Könige der Disco, prägten mit Songs wie "Stayin' Alive" und "Night Fever" eine ganze Generation. Nun kehren die legendären Hits mit "Bee Gees by MainCourse" auf die Bühne zurück. Und das Beste: Ihr könnt Karten für die Party gewinnen.

"Bee Gees by MainCourse" macht am 28. Mai in Leipzig halt. © Semmel Concerts/SetVexy

Europas größte Bee-Gees-Tribute-Show, wie sich das Projekt selbst betitelt, macht am 28. Mai im Leipziger Gewandhaus halt.

MainCourse transportiere dabei die Magie von damals ins Heute. "Ihre Shows sind keine bloße Imitation, sondern ein mitreißendes Erlebnis, das die zeitlosen Hits der Bee Gees in ein zeitgemäßes Licht rückt", heißt es in einer Beschreibung zur aktuellen Tour, die die Show unter anderem nach Berlin, München, Frankfurt/Main, Dortmund und eben auch Leipzig führt.

In den Niederlanden sollen sich MainCourse bereits als Publikumsliebling etabliert haben. Allein in einem Jahr sollen 240 Theater bespielt und rund 500.000 Tickets verkauft worden sein.

Ihr wollt Euch die Show nicht entgehen lassen? Kein Problem! TAG24 verlost 2x2 Tickets für "Bee Gees by MainCourse" in Leipzig.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich eine E-Mail mit Eurem Namen an [email protected] schicken. Einsendeschluss ist Freitag, der 15. Mai, 12 Uhr.