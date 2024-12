Ob besinnliche Tage oder Party-Wochenende: Das ist in Leipzig los

Zum zweiten Advent dreht Leipzig die Weihnachtsstimmung noch einmal so richtig auf! Hier erfahrt Ihr, welche Events Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Zum zweiten Advent dreht Leipzig die Weihnachtsstimmung noch einmal so richtig auf! Welche Events Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Antik- und Trödelmarkt auf dem Festplatz am Cottaweg

An diesem Wochenende öffnet der Trödelmarkt auf dem Festplatz am Cottaweg von 9 bis 17 Uhr wieder Tür und Tor für alle Flohmarkt-Fans und Vintage-Begeisterten. Händler von nah und fern bieten Sammelstücke, Raritäten und Schmuck zum Verkauf an. Eventuell findet sich ja auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk.

Auf dem Trödelmarkt am Cottaweg bekommt Ihr vor allem Deko, Antikwaren und Schmuck. (Symbolbild) © 123RF/studiograndouest

Baumpflanzaktion in Taucha

Die Firma Rösl lädt am Samstag ein, mit ihr ein Zeichen für die Umwelt zu setzen. Am Zufahrtsweg zur Kiesgrube am Wachberg in Taucha wolle man ganze 25 Apfel- und Birnenbäume pflanzen. "Die gepflanzten Bäume bieten nicht nur Lebensraum für viele Tierarten, sondern schützen auch den Boden vor Erosion", erklärte Thomas Schulze, Naturschutzbeauftragter und Ranger der Firma. Schnappt Euch Eure Schaufeln und Spaten und setzt die Bäumchen in ihre Gruben! Treff ist um 10 Uhr am Einfahrtstor zur Waage des Kieswerks Taucha-Wachberg beziehungsweise der Tongrube im Pönitzer Weg.

Am Samstag lädt die Firma Rösl in Taucha zum Pflanzen von ganzen 25 Bäumen ein. (Symbolbild) © 123RF/levnat

All You Can Dance in der Moritzbastei

In der Moritzbastei gibt es am Samstagabend mal wieder das ultimative Party-Buffet. "All You Can Dance" heißt, es läuft alles, wozu man tanzen kann, seien es die Hymnen der 80er-Jahre, Pop-Hits oder Indie- und Rock-Songs. So macht es sich eine Party zum Ziel, alle Musikgeschmäcker unter einem Dach zu vereinen. Los geht's um 23 Uhr. Auf Moritzbastei.de bekommt Ihr schon vorab Tickets.

Die Moritzbastei lädt am Samstag zum "All You Can Dance" und spielt alles, wozu man tanzen kann, egal welches Genre. © Emily Mittmann

Kaninchen-Landesschau in der Messe

Egal ob weiß, braun oder gefleckt, mit langen Löffeln oder kurzen Öhrchen: Am Samstag hoppeln bei der Landesschau des Vereins Sächsischer Rassekaninchenzüchter jede Menge kleine Kaninchen durch die Leipziger Messe, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Messe öffnet am Samstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 8 bis 14 Uhr. Am Sonntag erfolgt zudem die Verleihung der Preise für die beste Zuchtgruppe. Alle weiteren Infos gibt's auf Rassekaninchen-Sachsen.de.

Am Wochenende hoppeln zahlreiche Kaninchen durch Leipzigs Messe. (Symbolbild) © 123RF/niradj

Weihnachten am Kreuz

Am gestrigen Freitag eröffnete auf dem Gelände des Werk 2 endlich auch der Connewitzer Weihnachtsmarkt. Hier dürft Ihr Euch insbesondere auf handgemachte und kreative Produkte sowie unterschiedlichste Mitmachangebote und Veranstaltungen freuen. Am Wochenende kann der Markt von 13 bis 21 Uhr beziehungsweise bis 22 Uhr besucht werden. Programmpunkte und Öffnungszeiten findet Ihr auf Werk-2.de.

Am Freitag eröffnete der Weihnachtsmarkt am Connewitzer Kreuz. (Symbolbild) © 123RF/sonjachnyj

"Weihnachtsduft und Lichterglanz" am Gohliser Schlösschen

Gebrannte Mandeln, Glühwein und Punsch bekommt Ihr auch bei "Weihnachtsduft und Lichterglanz" vor der zauberhaften Kulisse des Gohliser Schlösschens. Abgerundet wird der weihnachtliche Ausflug durch Märchenerzähler sowie musikalische Begleitung von dem "Kammerchor VOX Humana Leipzig" oder dem "Konrad Schreiter Bläserquintett". "Weihnachtsduft und Lichterglanz" öffnet am Samstag von 15 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Das komplette Programm findet Ihr auf Gohliserschloesschen.de.

"Weihnachtsduft und Lichterglanz" sorgt für weihnachtliche Stimmung am Gohliser Schlösschen. © Emily Mittmann

Christmas Garden im agra-Park

Mindestens genauso magisch wird es auch auf dem Rundgang durch den "Christmas Garden" auf dem Gelände des agra-Parks. Dank zahlreicher Beleuchtungen funkeln hier nicht nur Kinderaugen. Auf einem zwei Kilometer langen Rundweg schaffen zahlreiche Illuminierungen eine wahrhafte Weihnachtswunderwelt. Damit die Effekte auch so richtig zur Geltung kommen, öffnet der Park erst mit Einbruch der Dunkelheit. Am Samstag und Sonntag können die Lichter von 16.30 bis 21.30 Uhr beziehungsweise bis 21 Uhr bestaunt werden.

Christmas Garden verwandelt den agra-Park mithilfe zahlreicher Lichter in eine echte Weihnachtswunderwelt. © Christian Grube