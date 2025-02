06.02.2025 14:52 1.170 Party auf dem Leipziger Flughafen: Das "Fly With Me"-Festival geht in die zweite Runde

2024 lud das Festival Fly With Me erstmals zum Tanz auf das Gelände des Flughafens Leipzig-Halle. Nun geht die Megaparty in die zweite Runde.

Von Eric Mittmann

Leipzig/Schkeuditz - Mehr als 7000 Electro-Fans feierten im vergangenen Juni zu treibenden Techno-Beats auf dem Gelände des Flughafens Leipzig-Halle. Das "Fly With Me"-Festival hatte erstmals zum Tanz geladen. Nun geht die Megaparty in die zweite Runde. Mehr als 7000 Electro-Fans tanzten 2024 auf dem Gelände des Leipziger Flughafens. Nun geht das "Fly With Me"-Festival in die zweite Runde. © Fly With Me - Festival Am 14. Juni kann auf dem Gelände des Leipziger Airports wieder ausgiebig getanzt und gefeiert werden! Mit dabei: Sven Väth, Elderbrook, Innellea, Adrija, Amacowicz, Je Sare, Jil Tanner, Marc Werner, Matthias Tanzmann, Monkey Safari, Natascha Polke und Rampue. Bei der Erstausgabe 2024 hatte unter anderem Fritz Kalkbrenner den Leuten eingeheizt. "Wir freuen uns drauf", sagte Marc Schäfer von Veranstalter MBM Musik und Event GmbH gegenüber TAG24. Neben Schäfer gehören zu dem Team Benjamin Prange und Martin Flechsig. Das Trio kündigte für 2025 gleich einige Neuerungen an. So würden sie viel Wert darauf legen, den Wohlfühlfaktor noch mal zu erhöhen, indem unter anderem mehr Sitzbereiche aufgebaut und auch an der Deko noch mal geschraubt werde. Die große Bühne vor dem historischen Museumsflieger IL-18 soll anders positioniert werden, um einen besseren Blick auf die Maschine zu erhalten. "Die zweite Bühne wird zudem einen eigenen Bereich bekommen und wir wollen sie noch krasser gestalten", so Schäfer. MBM arbeite darüber hinaus für die diesjährige Ausgabe mit einem Frauennetzwerk zusammen. Das Ziel: der Einsatz eines Awareness-Teams. "Außerdem wollen sie eine Yoga-Session veranstalten. Das wird richtig gut!" Wie bei der Erstausgabe wird auch diesmal wieder unterhalb des Zentralterminals, direkt vor dem Museumsflieger IL-18 gefeiert. © Fly With Me - Festival Vorverkauf für das "Fly With Me" 2025 läuft bereits Das Veranstalterteam: Martin Flechsig, Benjamin Prange und Marc Schäfer (v.l.) freuen sich bereits auf die Megaparty. © Fly With Me - Festival Die erste Ausgabe des "Fly With Me" sei bereits ein voller Erfolg gewesen, sagte Marc Schäfer. "Wir waren sehr glücklich damit. Ich denke, wir sind gut mit unserem Konzept gefahren. Daran wollen wir nun anknüpfen und es ausbauen." Das Areal biete Platz für etwa 10.000 Besucher. Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets für das "Fly With Me 2025" gibt es auf der offiziellen Festival-Website.

Titelfoto: Montage: Fly With Me - Festival