Premiere bei den Filmnächten: TAG24 verlost Tickets für "Liebesbriefe aus Nizza"

Leipzig - Die Messestadt im Liebesglück! Bei den Leipziger Filmnächten steht am Montag eine Premiere an. Gezeigt wird "Liebesbriefe aus Nizza", der neue Streifen von Ivan Calbérac (53). Und jetzt kommt's: TAG24 verlost dafür Tickets!

Bei den Leipziger Filmnächten gibt es am Montag eine Premiere: "Liebesbriefe aus Nizza" von Ivan Calbérac (53) wird erstmals gezeigt. © Filmnächte Leipzig

"Wir haben die Ehre, die Premiere dieses besonderen Films bei uns zu veranstalten", sagt René Kindermann, Mitveranstalter der Filmnächte Leipzig.

"Wir freuen uns, dass Ivan Calbérac dafür sogar extra nach Leipzig kommt." Der Regisseur wird am Premierenabend vor Filmbeginn auch ein kurzes Interview geben und einige Details zur Entstehung des Films verraten.

Die Erstaufführung wird gleich doppelt gefeiert. So haben die Organisatoren der Filmnächte beim Leipziger Stadtarchiv nachgefragt und den wohl ältesten Liebesbrief der Messestadt, der dem Archiv vorliegt, ausfindig gemacht. Dieser stammt aus dem Nachlass des Architekten Hugo Licht, der sich unter anderem für das Neue Rathaus und das ehemalige Grassi Museum verantwortlich zeichnete.

"Verfasst wurde der Brief an seine spätere Ehefrau Clara während seiner Studienreise durch Italien am 28. März 1870 in Bologna", so Dr. Michael Ruprecht, Direktor des Leipziger Stadtarchivs.

"Meine vergötterte, meine innig geliebte Clara, ich habe das furchtbarste Heimweh nach dir von der Welt!", schreibt Licht in seinem Brief.