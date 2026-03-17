Renft auf Abschiedstournee: DDR-Band begeisterte in Leipzig
Leipzig - Die "Klaus Renft Combo", oder kurz einfach nur "Renft" genannt, gehört zu den bekanntesten Rockbands der DDR. Auch heute haben die Musiker noch viele Fans. Bei einer Abschiedstournee durch die Bundesländer der ehemaligen DDR machte die Band am Samstagabend in Leipzig Halt, spielte vor ausverkauftem Haus und begeisterte die Zuschauer.
Die Spielstätte des Konzertes zeigte schon, welchen Einfluss die Musikgruppe bis heute hat. Es fand im "Anker" in Leipzig statt. Das soziokulturelle Zentrum liegt in der Renftstraße, die nach dem Gründer Klaus "Renft" Jentzsch (†64) benannt wurde.
Das letzte noch aktive Mitglied der Band ist Thomas "Monster" Schoppe (80), der altersbedingt auf der Bühne mittlerweile sitzen muss, aber trotzdem noch mit voller Leidenschaft dabei ist.
Wie TAG24 von einer Reporterin vor Ort erfuhr, startete das Konzert mit einer Original-Tonband-Aufnahme aus dem Jahr 1975. Die Band wurde damals verboten, weil einige Texte als systemkritisch angesehen wurden.
Die Ansage von Ruth Oelschlegel, damalige Chefin der Leipziger Bezirkskommission für Unterhaltungskunst, schalte durch den Raum: "Sie (Anmerkung der Redaktion: Renft) werden nicht verboten - sie existieren für uns nicht mehr!"
Thomas "Monster" Schoppe und weitere Bandmitglieder verließen daraufhin die DDR und gingen unter anderem nach West-Berlin. 1990 stieg Schoppe bei "Renft" wieder ein und ist bis heute dabei geblieben.
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"Renft" ist noch bis Ende April auf Abschiedstour
Die Band wird heute durch Gisbert "Pitti" Piatkowski (72), der unter anderem auch Gitarrist bei "City" war, Peter Rasym (72), der bei den "Puhdys" Bass spielte und Schlagzeuger Olli Becker komplettiert. Schoppe sagte, dass er in all den Jahrzehnten keine so gute Band-Besetzung hatte, wie er sie momentan hat.
Zusammen rockten sie die Bühne mit bekannten Songs wie "Gänselieschen", "Zwischen Liebe und Zorn" und "Wer die Rose ehrt."
Das Publikum kam nicht nur aus Leipzig, sondern unter anderem auch aus anderen Regionen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Nach dem Konzert suchten viele von ihnen den Kontakt zum Frontsänger "Monster", um sich für die Show zu bedanken und ihm Mut für die bevorstehenden Projekte zu machen.
Auch nach "Renft" möchte der 80-Jährige weiter Musik machen und 2027 mit neuen Liedern auf Solo-Tour gehen.
Bis Ende April spielt "Renft" noch einige Konzerte in den ehemaligen DDR-Bundesländern. Die meisten Konzerte sind ausverkauft, für einige gibt es noch Tickets. Weitere Informationen dazu findet Ihr hier.
Titelfoto: Bildmontage: Susann Friedrich Fotografie