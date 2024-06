Rocklegende zu Besuch in der Messestadt: Rod Stewart kommt diese Woche nach Leipzig!

Passend zum Auftritt von Rock-Legende Rod Stewart am Freitag in Leipzig haben wir eine gehörige Portion Gitarrenmusik für Euch!

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Messestadt erwartet in dieser Woche hohen Besuch! Passend zum Auftritt von Rock-Legende Rod Stewart (79) am Freitag in der Arena haben wir eine gehörige Portion Gitarrenmusik für Euch!

Of Mice & Men im Werk II (Montag)

Los geht's bereits am Montag mit ordentlich Palermo, denn die Schwermetaller von Of Mice & Men (OM&M) sind zu Gast im Werk II. Im Gepäck haben sie ihre aktuelle Platte "Tethers", die nicht nur mit brachialen Riffs für Aufsehen sorgen, sondern obendrein auch noch mit emotionalen Texten. Unterstützt werden die Amis von den norddeutschen Durchstartern "Rising Insane", die bereits mit Auftritten im Vorprogramm von Annisokay und anderen Bands auf sich aufmerksam gemacht haben. Das Konzert startet um 20 Uhr, der Einlass 19 Uhr. Tickets gibt es ab 44,35 Euro bei Eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Of Mice & Men rocken am Montag das Werk II. © IMAGO / Future Image

Against the Current im Werk II (Dienstag)

Am Dienstag geht es gleich weiter im Werk II, diesmal mit Against the Current. Das Trio um Sängerin Chrissy Costanza hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2011 eine treue Anhängerschaft erspielt, die dank zahlreicher Kollaborationen im Gaming-Bereich inzwischen weit über die Grenzen der Musik hinausreicht. Mit dabei ist zudem die schottische Rockband "Dead Pony", die ihr neues Album "IGNORE THIS" im Gepäck haben. Das Konzert startet um 20 Uhr, der Einlass 19 Uhr. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim ab 45,50 Euro.

Und auch am Dienstag ist mit Against the Current wieder einiges los im Werk II. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Neck Deep im Conne Island (Mittwoch)

Jede Menge gute Laune gibt's am Mittwoch im Conne Island, wenn die britischen Pop-Punker von Neck Deep zum Tanz laden. Nachdem die Jungs um Sänger Ben Barlow im Januar ihr aktuelles Album veröffentlicht haben, befinden sie sich aktuell auf großer Festival-Tour in Europa. Zwischen Rock am Ring und dem Nova Rock Festival fand sich trotzdem noch Platz, um der Messestadt einen Besuch abzustatten. Auch ein Support wurde angekündigt. Allerdings verrieten weder Band noch das Conne Island, um wen es sich dabei handeln wird. Die Show startet um 20 Uhr, der Einlass um 19 Uhr. Tickets gibt es auf TixforGigs.com für 31,20 Euro sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Sänger Ben Barlow und seine Mannen von Neck Deep sind am Mittwoch zu Gast im Conne Island. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Rod Stewart in der Quarterback Immobilien Arena (Freitag)

Und dann ist da noch das große Highlight am Freitag: Rod Stewart kommt in die Quarterback Immobilien Arena! Mr. "Do Ya Think I'm Sexy" geht noch einmal auf Tour und wenn man dem Titel "One Last Time" Glauben schenken darf, könnte es die letzte Chance sein, die Rocklegende hierzulande live zu erleben. Jetzt die traurige Nachricht: Das Konzert in Leipzig, mit dem Stewart den Tourauftakt feiert, ist bereits ausverkauft! An dieser Stelle wollen wir es deshalb nur bei einer Erinnerung für die Glücklichen belassen, die noch ein Ticket ergattert haben. Das Konzert startet um 20 Uhr, der Einlass 18 Uhr.

Mr. "Do Ya Think I'm Sexy" Rod Stewart rockt am Freitag die Quarterback Immobilien Arena. © Joe Giddens/PA Wire/dpa